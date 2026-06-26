김재섭, 장동혁에 “당장 저에 대한 징계 착수하시라”

張대표가 실명 거론하며 징계 시사하자
국민의힘 김재섭 의원이 26일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “지금 당장 저에 대한 징계 절차에 착수하시라”고 했다. 같은 날 장 대표가 김 의원 등의 실명을 거론하며 “많은 징계 요청이 있었고, 미뤄 놓은 부분에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다”고 발언한 데 대해 답한 것이다.
“서울시장 승리 이끈 게 지도부 흔든건가
뭐가 진정 당 위한 길인지 판단 맡기겠다”
김 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “모두가 패배를 말하던 전장에서 저는 선봉에 서서 싸웠다”며 “선대위원장으로서 서울시장 선거를 승리로 이끈 그 싸움이 장동혁 지도부를 흔드는 일이었다면 기꺼이 징계를 받겠다”고 했다.
이어 “선거 과정에서 민주당으로부터 수 차례 고발을 당하고, 국회 윤리위원회 징계 청구까지 당한 것을 해당 행위라 여긴다면 기꺼이 징계를 받겠다”며 “윤석열과의 단절을 촉구한 것이 당의 기강을 해치는 일이라 판단한다면 기꺼이 징계를 받겠다”고 했다.
그러면서 “무엇이 진정 당을 위한 길이고 보수를 위한 길이었는지, 그 판단은 당과 시민 그리고 시간에 맡기겠다”며 “당의 처분을 기다리겠다”고 했다.
앞서 이날 장 대표는 유튜브에서 김 의원과 함께 김용태 의원, 우재준 의원의 실명을 거론하며 개혁 성향 의원들에 대한 징계를 시사했다.
장 대표는 자신을 향한 퇴진 요구와 관련해선 “오일장 장날만 되면 오는 약장수처럼 당 대표 사퇴를 요구하고 있다”며 “몇몇 의원들의 의견을 전체 의견인 것처럼 대표를 공격하는 것이야말로 당을 어렵게 만드는 해당 행위”라고 했다.
그는 “지방선거 과정에서 해당 행위 논란이 있었지만 지방선거 이후로 미룬다고 했었다”며 “징계 요청이 들어와 있는 모든 사안에 대해 검토할 필요가 있다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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