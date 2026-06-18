한병도 “장동혁 부정선거 음모론 심취…국조 제대로 하겠나”

더불어민주당 한병도 원내대표는 18일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “여전히 부정선거 음모론에 심취해 있다”며 강하게 비판했다.
한 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국민의힘의 자중지란이 점입가경”이라며 “지금 이런 사태로 국정조사나 제대로 할 수 있겠느냐. 투표용지 부족 사태의 진상을 규명할 의지가 있기는 한 것인지 묻고 싶다”고 말했다.
그는 “이번 사태를 핑계로 부정선거 음모론과 ‘윤어게인’을 선동해서 눈앞의 위기를 모면해 보려는 것이냐”며 “장동혁 대표는 여전히 부정선거 음모론에 심취해 있다”고 지적했다.
이어 “국민의힘 내부에서조차 위기 모면을 위한 정치적 술책이라며 장동혁 대표를 비판하고 있다”며 “제1야당 대표가 불법과 음모론을 선동하는 사이 피해는 고스란히 평범한 시민들에게 돌아가고 있다”고 덧붙였다.
한 원내대표는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이어지고 있는 개표소 봉쇄 시위를 언급하며 “펜싱 국가대표 선수단은 봉쇄된 체육관에서 장비를 꺼내지 못해 다른 사람의 칼을 빌려 출국했다”며 “일부 국가대표와 체육단체 직원들의 급여도 지연되고 있다고 한다”고 말했다.
또 “이런 문제 해결을 위해 민주당 천준호·전용기·임오경 의원 등이 어제 현장을 찾았다가 ‘부정선거’, ‘재선거’ 구호와 ‘빨갱이 나가라’는 막말을 들어야 했다”며 “이것이 정말 정상적인 상황인지 묻지 않을 수 없다”고 했다. 그러면서 “민주당은 투표용지 부족 사태의 진상 규명과 선관위 개혁을 위한 국정조사에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한 원내대표는 또 이날 본회의에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 계획서를 처리할 예정이라고 밝혔다.
그는 “이번 국정조사를 통해 지방선거 당일 벌어진 투표용지 부족 사태의 원인과 책임 소재를 최우선으로 규명하겠다”며 “투표용지 인쇄 물량 산정과 실제 공급 과정, 선관위의 상황 보고와 의사결정 체계도 철저히 따져보겠다”고 말했다.
이어 “이번 투표용지 부족 사태는 적당히 수습하고 넘어갈 문제가 절대 아니다”라며 “사태의 진상 규명과 책임자 처벌은 물론 재건축 수준의 선관위 혁신을 위해 당력을 집중하겠다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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