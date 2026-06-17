국힘, ‘선관위 국조’ 위원 7명 내정…위원장 5선 윤상현

국민의힘은 ‘투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상 규명 및 선거 관리 개혁을 위한 국정조사’(가칭) 야당 몫 위원 9명을 17일 내정했다.
김승수 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
특위를 이끌 위원장에는 5선의 윤상현 의원이 내정됐다. 간사에는 서범수 의원, 위원에는 김은혜·신동욱·박수민·주진우·최보윤 의원을 인선했다.
김 원내수석은 위원회 인선 배경에 대해 “일단 본인들 자원을 받았고, 한편으로는 선관위 관련 기존 경험이 있거나 전문성, 법조 경력이 있는지 (고려했다)”고 설명했다.
그는 “간사 서범수 의원은 이미 행안위 간사로서 역할을 하고 계셨기 때문에 상당히 내용을 파악하고 계신다”며 “김은혜 의원은 정개특위 위원으로서 여러 선관위 규제나 문제 선거제도 개혁 등을 문제제기했기 때문에 연장선상에서 역할을 할 수 있지 않겠느냐”고 했다. 이어 “박수민 의원의 경우에는 조직 관리, 예산 집행 등에 대해 면밀히 들여다볼 계획”이라고 덧붙였다.
김 원내수석은 “세부 국정조사 계획서 등은 여야 국조특위 위원이 확정되면 양당 간사 간 협의를 거쳐서 내용을 확정할 계획”이라고 했다.
앞서 여야는 전날(16일) 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사 계획서를 오는 18일 국회 본회의를 열어 처리하기로 합의했다.
이번 특위는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명 등 총 18명으로 구성되며 위원장은 국민의힘이 맡기로 했다. 특위가 본격 가동되면 45일간 활동에 돌입할 예정이다.
조사 대상 기관은 중앙선거관리위원회와 각급 지역선거관리위원회로 하기로 했다. 경찰은 조사 대상에서 제외됐다.
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