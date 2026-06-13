로마서 한복 패션쇼 찾은 김혜경 여사 ‘은빛 한복 외교’[청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 13일 15시 55분

글자크기 설정

김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁 야외 중정에서 열린 공식환송식에서 세르지오 마타렐라 대통령 영애인 라우라 마타렐라 여사와 인사를 나누고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁 야외 중정에서 열린 공식환송식에서 세르지오 마타렐라 대통령 영애인 라우라 마타렐라 여사와 인사를 나누고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 현지시각(12일) 국립로마미술대학교에서 열린 한복 패션쇼 참석했다.

이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 열린 창작한복 패션쇼에 참석해 관람하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 열린 창작한복 패션쇼에 참석해 관람하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이날 행사는 패션의 본고장인 이탈리아에서 한복의 가치와 아름다움을 조명하고, 한국과 이탈리아 간 문화 교류와 우호 협력을 더욱 증진하기 위해 마련됐다.

이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 열린 창작한복 패션쇼에서 창작한복을 살펴보고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 열린 창작한복 패션쇼에서 창작한복을 살펴보고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
김혜경 여사는 회색 계열의 한복을 착용하고, 국립로마미술대학교 학생들이 준비한 의상들을 통해 한복이 젊은 예술가들의 창의적인 아이디어와 만나 새롭게 재해석된 모습을 관심 있게 살펴본 뒤 “이렇게 멋진 작품들을 마주하니 학생들의 놀라운 창의성과 대담한 상상력을 깊이 느낄 수 있었다”고 말했다.

김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남을 갖기 위해 입장하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남을 갖기 위해 입장하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남 행사에서 기념사진을 찍고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남 행사에서 기념사진을 찍고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이날 오전에는 김혜경 여사는 로마 한인신학원을 찾아 ‘2027 서울 세계청년대회(WYD)’ 준비에 헌신하고 있는 현지 성직자들과 한국인 봉사자들을 만나 대회 준비 상황과 현장의 의견을 청취하고 참석자들을 격려했다.

이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문한 김혜경 여사가 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 국빈만찬에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문한 김혜경 여사가 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 국빈만찬에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
세계청년대회는 1985년 요한 바오로 2세 교황이 시작한 전 세계 가톨릭 청년들의 축제로, 수십만 명의 청년들이 모여 신앙과 문화를 나누는 국제행사다. 2027 서울 세계청년대회는 아시아에서 두 번째로 열리는 대회이자 비가톨릭 국가에서는 처음 개최되는 대회로, 국제사회와 교회 안팎의 큰 관심을 받고 있다.

이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 창작한복 패션쇼를 관람한 뒤 모델들과 기념촬영을 하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 12일(현지시간) 국립로마 미술대학교에서 창작한복 패션쇼를 관람한 뒤 모델들과 기념촬영을 하고 있다. 로마=김재명 기자 base@donga.com
한편, 이 대통령과 함께 이탈리아 대통령과의 공식환송식에 참석해 작고한 어머니를 대신해 영부인 역할을 수행하고 있는 라우라 여사를 만나 문화예술분야에 대해 친교를 나눴다.

#이탈리아#국빈방문#김혜경
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스