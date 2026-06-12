정점식 “법사위-경제상임위, 야당이 맡아야…與 독주 종식”

국민의힘은 22대 국회 후반기 원구성 협상을 앞두고 거대 여당 견제와 여야 균형을 이유로 법제사법위원장 자리를 요구했다. 또 경제 관련 상임위원회인 재정경제기획위원회와 정무위원회, 국토교통위원회 등 4곳도 야당이 맡아야 한다고 했다. 더불어민주당은 법사위를 양보할 수 없다는 입장을 유지하고 있어 여야가 상임위 배분을 놓고 격돌할 전망이다.
국민의힘 정점식 원내대표는 12일 국회에서 기자간담회를 열어 “(민주당은) 비정상적 전반기 국회 원구성에 따른 독주와 파행을 이제 끝내야 한다”며 “국힘이 후반기 원구성 협상에 임하는 원칙은 국회 정상화, 견제와 균형의 복원”이라고 했다. 이어 “무엇보다 법사위 정상화가 시급하다”며 “법사위는 야당 몫으로 돌려놔야 한다”고 강조했다. 그러면서 “6·3 지방선거를 통해 이재명 정부 경제실정에 대한 심판의 민심이 확인됐다”며 “경제, 부동산 정책기조 전환을 주도하기 위해 경제 관련 상임위인 재경위와 정무위, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국토위는 야당이 맡아야 한다”고 말했다.
정 원내대표는 투표용지 부족 사태의 진상을 규명하게 될 국정조사특위 구성에 대해 “위원장은 국민의힘이 맡고 위원은 민주당 절반, 국민의힘 포함 야당 절반으로 구성할 것을 제안한다”고 했다. 다만 “국정조사는 국정조사이고 특검은 특검”이라며 “국조와 특검은 투트랙으로 진행해야 한다”고 강조했다. 정 원내대표는 “기본적으로 특위는 순환식으로 1당과 2당이 계속 맡아왔다”며 “이번에 특위 위원장은 우리 차례”라고 했다. 이어 “어제 국회의장과 여야 원내대표 회동에서도 최대한 빨리 국조특위를 구성하자는 데 의견이 일치했다”며 “국민참정권 짓밟힌 사건을 더이상 미룰 순 없다”고 헀다.
정 원내대표는 장동혁 대표 등이 주장하는 전면 재선거와 관련해선 “공직선거법 기준으로 먼저 판단해야 한다. 선거 결과에 영향을 미쳤다는 부분이 먼저 판단돼야 한다”며 “국조 통해 진상 파악이 이뤄져야 하고 필요하다면 그 전에 선거 소청 등을 통해서 사전에 국조 또는 특검으로 인해 소위 원인이 확인됐을 때, 결과에 영향을 미쳤다고 판단되는 자료가 발견됐을 때를 대비한 조치도 미리 취해둬야 한다”고 했다. 이어 “(전면 재선거는) 선거 관리 부실이 여러 곳에서 발견됐는데 ‘송파만 하자’고 얘기할 수 없지 않느냐”며 “저는 전면 재선거를 그렇게 해석하고 있다”고 설명했다.
정 원내대표는 “지금 국민의힘도 선관위 개혁과 선거제도 개선을 위한 TF(태스크포스) 발족을 준비 중에 있다”고 말했다.
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