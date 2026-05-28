‘특검법’ 서울 찬반 팽팽, 대구-부산 “반대” 우위… 국정지지율 서울 68.7% 부산 60.1% 대구 49.9%

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 28일 04시 32분

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[지방선거 D－6 여론조사]

천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 서울 여의도 국회 의안과에서 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’을 제출하고 있다.(공동취재) 2026.04.30. 서울=뉴시스
천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 서울 여의도 국회 의안과에서 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’을 제출하고 있다.(공동취재) 2026.04.30. 서울=뉴시스
‘조작기소 특검법’에 대해 서울은 찬반이 팽팽하게 엇갈렸고, 부산·대구는 반대 여론이 더 높은 것으로 조사됐다.

28일 동아일보 여론조사에 따르면 서울 응답자의 38.8%는 공소취소 권한을 포함한 조작기소 특검법에 찬성한다고 답했고 반대 응답은 34.1%로 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 내였다. 반면 부산에서는 반대 응답이 42.3%로 찬성(31.5%)을 앞섰고, 대구에서는 반대가 49.1%, 찬성이 23.3%였다. 더불어민주당은 특검에 공소취소 권한을 부여한 특검법을 두고 논란이 일자 지방선거 직후 처리 시기와 절차, 내용을 다시 논의하기로 한 바 있다.

양도소득세 공제 요건에서 주택 보유 기간을 제외하고, 실거주 기간 기준으로만 공제 혜택을 부여하는 내용의 장기보유특별공제 개정에 대해선 세 지역 모두 찬성 여론이 우세했다. 서울은 찬성 59.9%, 반대 27.1%, 부산은 찬성 55.6%, 반대 25.9%였고, 대구 역시 찬성 45.2%, 반대 32.1%였다.

6·3 지방선거와 동시에 헌법 전문 등을 개정하는 개헌이 추진됐다가 국민의힘의 반대로 무산된 가운데 세 지역에선 모두 지방선거 직후 곧바로 다시 개헌을 추진해야 한다는 여론이 많았다. 서울은 응답자의 41.6%가 지방선거 직후, 17%는 2028년 총선, 16.6%는 2030년 대선을 개헌 적기로 꼽았다. 부산은 31.0%가 지방선거 직후, 21.1%와 17.7%는 각각 2028년 총선, 2030년 대선이라고 응답했다. 대구는 28.9%가 지방선거 직후였고, 2030년 대선을 꼽은 응답이 20.3%, 2028년 총선이 16.4%였다.

이재명 대통령 국정수행 평가에선 서울은 긍정평가 68.7%, 부정평가 25.6%였고 부산은 긍정 60.1%, 부정 29.8%, 대구에선 긍정 49.9%, 부정 38.7%였다.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 5월 24~26일 서울에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 800명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.8%.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 5월 24~26일 부산에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 800명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 12.1%.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 5월 24~26일 대구에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 802명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 11.7%.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 5월 24~26일 부산 북갑에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 504명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률은 10.6%.
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구민기 기자 koo@donga.com
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