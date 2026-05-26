“핵잠, 국내 기술로 2030년대 중반 첫 진수…저농축우라늄 사용”

정부가 핵추진잠수함(핵잠) 1번함을 2030년대 중반까지 진수하겠다고 26일 발표했다. 또 핵잠을 국내에서 건조하고 2030년대 후반 전력화하겠다는 뜻을 분명히 했다.
안규백 국방부 장관은 이날 이재명 대통령 주재로 경남 창원시 진해에서 열린 ‘미래국방전략위원회’에서 이 같은 내용이 담긴 ‘대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획’을 보고했다. 또 핵추진잠수함 개발 사업을 ‘장보고 N사업’으로 공식 명명했다.
안 장관은 “핵잠 개발은 단순한 함정 건조사업을 넘어 우리나라 원자력, 조선 분야의 기술을 토대로 국가적 역량을 결집해야 하는 국가전략 사업”이라며 다섯 가지 원칙을 제시했다. △저농축우라늄을 핵연료로 사용 △대한민국 내에서 핵잠 개발·건조 △핵잠 플랫폼과 추진체계는 한국의 민간 원자력 및 조선분야 기술 활용 △핵잠 설계·건조·운용·정비·핵연료 관리·해체에 이르는 전 과정 총수명주기 관점에서의 개발·관리 △2030년대 중반 핵잠 1번함 진수 및 2030년대 후반 전력화 등이다.
안 장관은 또 핵잠 개발 과정에서 핵 비확산 의무를 투명하고 확고하게 이행해 나갈 것이라고 했다. 그는 “대한민국은 어떠한 형태의 핵무기도 보유하지 않으며, 핵무기를 개발하지도 않겠다는 확고한 입장을 가지고 있다”며 “IAEA와 공동으로 핵추진잠수함에 적용 가능한 안전조치 체계를 구축하고, 높은 수준의 핵비확산 의무를 이행해 나갈 것”이라고 설명했다.
핵잠에서 발생하는 모든 방사성 폐기물을 관련 법령과 규정에 따라 안전하고 체계적으로 관리해 나간다는 방침이다. 핵잠 개발이 조선, 원자력, 방산을 잇는 40여년에 걸친 국가 산업 발전 프로젝트로서 산업계 발전에 기여하도록 할 계획이다.
안 장관은 “핵잠 건조를 통해 축적되는 기술과 인프라는 연관 산업 전반으로 확산돼 국가 산업구조의 고도화를 견인하는 핵심 동력이 될 것”이라며 “핵잠 개발은 4만 개 이상의 안정적이고 질높은 일자리를 창출하고, 지역의 산업 경쟁력과 성장 잠재력을 근본적으로 강화하는 역할을 수행할 것”이라고 말했다.
댓글 0