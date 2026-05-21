‘李 성대모사’ 개그맨 복지부 홍보영상에…李 반응은?

이재명 대통령이 보건복지부 홍보 영상에 담긴 개그맨의 이 대통령 성대모사를 듣고는 웃으며 “재미있네요”라고 말했다. 대통령의 반응이 알려지자 해당 영상은 유튜브에서 조회수가 급상승했다.
이 대통령은 20일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 복지부의 홍보 영상을 시청했다. 해당 영상은 역대 대통령 성대모사로 유명한 개그맨 안윤상이 보건복지상담센터(129)로 전화해 이 대통령의 목소리를 따라 하며 복지부의 정책을 물어보는 식으로 진행되는 50초짜리 영상이다.
영상에서 안윤상은 이 대통령의 목소리를 흉내 내 상담원에게 “예, 고생 많으십니다”라며 “제가 아는 국민이 좀 많아서 그런데요, 아이 키우는 국민 입장에선 매달 지출이 상당히 큰데 국가가 좀 더 책임져야 하지 않겠습니까?”라고 말했다.
상담원은 이 대통령과 비슷한 목소리에 놀라면서 “맞습니다”라며 “그래서 이번에 아동수당도 13세까지 단계적으로 확대됩니다”고 말했다.
또 안윤상은 상담원에게 “당장 오늘 먹을 게 급한 분들은 어떡할 거예요?”라고 물었고, 상담원은 “그런 분들을 위해 그냥드림이 있습니다”라며 “우선 먹을 것부터 돕고 필요한 복지 상담까지 연결해드립니다”라고 했다.
이에 안윤상이 “퇴원한 어르신이 집에서 혼자 지내야 한다면요?”라고 묻자 상담원은 “네 대통, 아 아니 선생님, 그래서 통합돌봄이 시작됐습니다”라며 “살던 곳에서 의료와 돌봄을 받을 수 있게 하는 제도입니다”라고 답했다.
이후 상담원이 안윤상에게 “저 혹시, 대통령님이세요?”라고 묻자 안윤상은 “복지가 궁금한 일반 국민 중의 한 사람입니다”라고 말한 뒤 이 대통령 성대모사가 아닌 평소의 목소리로 “근데 진짜 많이 달라졌네요”라고 말하며 영상이 끝났다.
이 대통령은 영상을 시청하는 과정에서 소리 내 박장대소했다.
영상이 끝난 뒤에도 웃음을 참지 못하며 “복지부 재밌네요”라고 말했다.
국무회의 시청자 일부는 복지부 공식 유튜브 채널에 올라온 홍보 영상에 답글을 남겼다. 이들은 “국무회의 보고 왔습니다” “국무회의 보다가 빵 터졌어요” “영상 만드신 분 포상해 줘야 할 듯” “상담원 목소리는 (정은경 복지부) 장관님 목소리 같다” “명확한 메시지 전달, 재미까지 다 잡았네요” 등의 댓글을 남겼다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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