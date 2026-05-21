타임誌 “시진핑, 이르면 다음주 방북 가능성”

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“中-北, 日 새로운 군국주의에 대응”
성사땐 7년만… “국빈 방문”
일각선 ‘習의 北美 중재’ 기대감도

블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 20일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 서명한 협정 문서를 교환하며 악수하고 있다. 2026.05.20. 베이징=AP/뉴시스
블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 20일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 서명한 협정 문서를 교환하며 악수하고 있다. 2026.05.20. 베이징=AP/뉴시스
시진핑(習近平) 중국 국가주석이 이르면 다음 주 초 북한을 국빈 방문할 가능성이 있다고 미국 시사주간지 타임이 20일(현지 시간) 보도했다. 시 주석의 방북이 성사되면 2019년 6월 이후 7년 만이다.

타임은 이날 익명의 소식통을 인용해 “시 주석이 다음 주 북한을 방문할 가능성이 있다”며 “이번 방문은 일본 다카이치 사나에(高市早苗) 총리에 대한 대응으로 해석된다”고 보도했다. 이 소식통은 “중국과 북한은 일본의 새로운 군국주의(militarism)에 맞서 협력할 것”이라고 말했다고 타임은 전했다. 다카이치 총리가 북한과 중국, 러시아의 위협에 대응해 연내 안보 3문서(국가안전보장전략, 국가방위전략, 방위력 정비계획) 개정 등을 추진하고 있는 가운데 시 주석이 중-러 정상회담에 이은 방북을 통해 북한과의 협력 강화에 나설 수 있다는 것이다. 시 주석은 29일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 후 채택한 공동성명에서도 일본의 재무장 움직임은 지역 평화에 대한 위협이라고 주장했다.

이에 앞서 왕이(王毅) 중국 외교부장은 지난달 10일 6년 7개월 만에 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 만났다. 당시 김 위원장은 왕 부장에게 “고위급 교류와 전략적 소통을 강화하자”고 밝힌 바 있다.

김정은 북한 국무위원장이 3일(현지 시간) 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.09.03. 베이징=AP/뉴시스
김정은 북한 국무위원장이 3일(현지 시간) 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.09.03. 베이징=AP/뉴시스
시 주석의 방북이 성사되면 2019년 6월 이후 두 번째다. 시 주석과 김 위원장은 지금까지 모두 여섯 차례 정상회담을 가졌다. 북-미 비핵화 협상이 열린 2018, 2019년 5차례 회담 이후 한동안 중단됐던 북-중 정상교류는 지난해 시 주석이 김 위원장을 중국 80주년 전승절 열병식에 초청하면서 재개됐다. 김 위원장은 당시 시 주석, 푸틴 대통령과 함께 톈안먼(天安門) 망루에 올라 열병식을 참관한 뒤 북-중 정상회담을 갖고 한반도 문제 등에 대한 전략적 협력을 강화하기로 한 바 있다.

일각에선 시 주석이 방북을 통해 북-미 중재에 나설 수 있다는 기대도 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 방중 직후인 17일 이재명 대통령과의 전화통화에서 14일 시 주석과의 정상회담 결과를 공유하며 김 위원장과 만나고 싶다는 취지로 언급한 것으로 알려졌다. 또 미국 백악관은 미중 정상회담 팩트시트(설명자료)에서 두 정상이 “북한 비핵화라는 공동 목표를 재확인했다”고 밝힌 바 있다.

#북한 방문#국빈 방문#중국-북한 협력#북-중 정상회담
권오혁 기자 hyuk@donga.com
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