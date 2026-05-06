한병도, 민주당 첫 원내대표 연임…“조작기소 특검, 지선후 숙의”

더불어민주당 한병도 의원이 6일 신임 원내대표로 선출됐다. 민주당 역사상 최초로 원내대표 연임에 성공한 것. 한 신임 원내대표의 임기는 내년 5월까지 1년이다.
민주당은 이날 국회에서 원내대표 선거를 진행하고 한 원내대표를 선출했다. 경선에는 한 원내대표가 단독 입후보해 무기명 찬반 투표만이 이뤄졌다.
한 원내대표는 수락 연설에서 “앞으로 1년이 골든타임”이라며 “지방선거 압승으로 국정 운영에 동력을 확보하고 국회에서 입법으로 이재명 대통령을 든든히 지원할 것”이라고 강조했다.
이어 “올해 말까지 성과 과제, 입법 모두 마무리할 것”이라며 “지금부터 모든 열정과 땀을 지방선거 승리를 위해 쏟았으면 한다”고 덧붙였다.
다만 최근 논란이 이어지고 있는 조작기소 특검법과 관련해서는 “처리 시기, 절차, 내용과 관련 지방선거 이후 국민과 당원의 의견을 수렴하고 숙의 절차를 충분히 거쳐 판단하도록 하겠다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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