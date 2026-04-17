정청래 “부산 북갑 보궐선거 1년 미루기? 그런 꼼수 안 쓴다”

한동훈 상대로 하정우 수석 차출 무산되면
더불어민주당 정청래 대표가 부산 북갑 보궐선거 후보를 낼 방침이라고 17일 밝혔다. 정치권 일각에서 민주당이 하정우 대통령AI미래기획수석비서관의 출마가 무산될 경우, 한동훈 전 국민의힘 대표의 당선을 막기 위해 현역 전재수 의원의 사퇴 시한을 늦출 수 있다는 전망이 나오자 “그런 꼼수를 쓰지 않겠다”고 일축했다.
전재수 사퇴 미뤄 보선 연기시킬 거란 설에
“후보 꼭 낸다…지선 나올 의원 이달중 사퇴”
부산 북갑은 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원의 지역구다. 전 의원이 이달 30일 이전에 사퇴하면 6·3 지방선거 때 보궐선거를 치를 수 있다. 하지만 그 이후 사퇴하면 선거가 내년 4월로 밀린다.
정 대표는 이날 서울 용산에서 봉사활동을 한 뒤 기자들과 만나 ‘이달 30일 이후 사퇴하면 보궐선거가 밀릴 수 있다’는 지적에 대해 “그런 꼼수를 쓰지 않겠다”며 “광역단체장 후보로 당선된 국회의원들은 4월에 사퇴하고, (당이 해당 지역구에) 공천할 예정”이라고 했다.
정 대표는 “일각에서 사퇴 시한을 넘겨서 재보궐 선거를 1년 늦게 하는 것 아니냐는 의심이 있는 것 같다”며 “절대 그런 일은 없다”고 했다. 그러면서 “1년간 비워놓는다면 국민이, 지역 유권자들이 용서하겠느냐”며 “그럴 일 없다”고 했다.
전 의원도 “4월 30일 전에는 사퇴할 것”이라는 입장이다. 전 의원은 이달 2일 6·3 지방선거 부산시장 출마를 공식 선언하며 “보궐선거가 반드시 열려야 한다”고 했다. 그러면서 “지역 대표를 1년 이상 비워 두는 것은 주민에 대한 도리가 아니다”라며 “부산 북구 주민들은 3번 떨어진 전재수를 3번 당선시키고 장관을 만들어 줬다”고 했다.
민주당은 부산 북갑에 하정우 대통령AI미래기획수석비서관을 출마시키기 위해 설득 작업을 벌이고 있다. 정 대표는 조만간 하 수석을 직접 만날 예정인 것으로 알려졌다.
현재 부산 북갑 보궐선거와 관련해선 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마를 공식화한 상태다. 한 전 대표는 북구 만덕동의 한 아파트에 전세를 구해 14일 행정복지센터에서 전입신고를 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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