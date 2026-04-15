정청래, ‘단식’ 안호영에 “대표가 다 찾아다닐 순 없어”

더불어민주당 정청래 대표는 15일 전북도지사 경선에서 이원택 의원에 밀려 낙마한 안호영 의원이 닷새째 단식 농성 중인 것과 관련해 “지방선거 때는 후보자들이 이런저런 요구도 많고, 민원이나 불편한 점, 불만도 많을 것”이라고 말했다.
정 대표는 이날 부산 기장군에서 해조류 건조 현장 체험을 마친 뒤 기자들과 만나 안 의원의 단식 농성장을 방문할 계획이 있는지 묻는 말에 “대표가 물리적으로 다 찾아다닐 순 없다”며 이같이 밝혔다. 사실상 방문 계획이 없다는 뜻으로 해석된다.
앞서 전북도지사 경선을 앞두고 이 의원의 ‘식사비 대납 의혹’이 불거졌으나 당 윤리감찰단은 ‘혐의가 없다’고 결론 내렸다. 이에 경선은 그대로 진행됐다. 이후 안 의원은 이 의원이 후보로 확정되자 재감찰을 요구하며 11일부터 단식 농성을 벌이고 있다. 그는 “경선이 무효”라며 재심도 신청했으나 전날 당 재심위원회에서 기각됐다.
이와 관련해 정 대표는 “문제가 잘 해결되면 충분히 위로하고, 같이 어깨를 걸고 나갈 수 있도록 최대한의 배려를 다 하도록 하겠다”고 했다. 이어 “저도 단식해 봤지만 참 힘들다”며 “동료의원, 동지로서 그러고 있는 것이 굉장히 마음이 아프다. 하루빨리 잘 마무리됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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