곽규택 “한동훈 복당해야”…지도부 “공관위원이 부적절 발언”

국민의힘 원내수석대변인이자 공천관리위원인 곽규택 의원(부산 서·동구)이 부산 북갑 지역 재보궐선거와 관련해 한동훈 전 국민의힘 대표의 복당을 촉구했다. 그러자 국민의힘 박성훈 수석대변인은 “곽 의원의 발언은 공관위원으로서 부적절하다”고 비판했다.
15일 박 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “공정한 공천을 관리하는 공관위원 입장에서 혹시라도 오해될 수 있는 그런 발언이 나온 것에 대해 당을 대표해 죄송하다는 말씀을 드린다”며 이같이 밝혔다.
이어 “관련해서 (박덕흠) 공관위원장 명의로 경고 메시지를 낼 것”이라고 말했다.
그는 “조금 전 (송언석) 원내대표를 만났는데, 원내대표가 이 부분에 대해서 굉장히 우려했다”고 전했다. 그러면서 “개인의 자격을 떠나 당의 대변인, 특히나 공관위원을 겸하고 있는 위치에서 (곽 의원의 주장은) 부적절한 발언이라는 게 송 원내대표의 생각”이라고 했다.
앞서 곽 의원은 이날 채널A ‘김진의 돌직구쇼’에서 한 전 대표의 부산 북갑 출마와 관련해 “지금이 (한 전 대표의) 복당을 해야 될 시점”이라며 “당에서 이번 선거의 중요성을 생각한다면 지금이라도 한 전 대표가 국민의힘에 다시 들어와야 한다”고 밝혔다.
그러면서 “당에서 열심히 뛰고 있는 박민식 전 국가보훈부 장관 등과 경쟁을 통해 국민의힘 후보로 단일화해서 (선거에) 나가는 게 제일 좋지 않겠나”라고 제안했다.
당 일각에서는 북갑 지역에 ‘무공천’ 해야 한다는 주장이 나왔다. 국민의힘 후보와 무소속 한 전 대표가 모두 출마할 경우 보수 진영의 표가 분산될 수 있다는 취지에서다.
이에 대해 박 수석대변인은 “특정 후보의 출마 여부와 상관없이 모든 선거구에 우리 당 후보를 내는 것은 공당의 당연한 의무”라며 “당 지도부에서는 전혀 고민의 여지가 없는 사안”이라고 일축했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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