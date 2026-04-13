민주 대전시장 후보에 허태정…국힘 이장우와 리턴매치

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 13일 19시 14분

글자크기 설정

허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보가 지난달 31일 선거캠프에서 정책공약 발표를 하고 있다. 2026.3.31 뉴스1
허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보가 지난달 31일 선거캠프에서 정책공약 발표를 하고 있다. 2026.3.31 뉴스1
더불어민주당이 13일 허태정 전 대전시장을 6·3 지방선거 대전시장 후보로 확정했다.

민주당 소병훈 당 선거관리위원장은 이날 오후 여의도 중앙당사에서 허 전 시장과 장철민 의원 등 2명이 맞붙은 결선 투표에서 허 전 시장이 후보로 최종 선출됐다고 밝혔다. 앞서 2~4일 열린 본경선에서 최고 득표자가 과반을 득표하지 못하면서 두 사람 간 결선 투표가 치러졌다.

충남대 철학과 출신인 허 전 시장은 노무현 정부 시절 청와대 행정관과 과학기술부총리 정책보좌관을 지냈다. 이후 2010년 유성구청장으로 당선돼 내리 연임에 성공했다. 2018년 대전시장에 당선됐으나, 2022년에는 이장우 현 시장에게 2.39%포인트 차로 석패해 재선에 실패했다.

앞서 국민의힘은 이장우 시장을 대전시장 후보로 단수 공천했다. 이에 따라 4년 만에 두 사람의 재대결이 성사됐다.

#더불어민주당#대전시장#6·3 지방선거#노무현 정부#이장우 시장
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스