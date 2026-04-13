안 열리는 호르무즈…靑 “에너지 수송 방안 다각적 모색”

미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 봉쇄 절차에 착수하겠다고 밝히는 등 해당 지역 해상 교통에 대한 우려가 커지자 청와대가 “우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 다각적으로 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.
13일 청와대는 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상”이라며 “이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있길 바란다”고 했다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 11~12일(현지 시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 이란과의 종전 협상이 결렬되자 ‘해상 봉쇄’를 선언하며 미국이 호르무즈 해협 통제를 주도해 나가겠다는 뜻을 분명히 했다.
그는 12일 트루스소셜을 통해 “미국 해군이 호르무즈 해협에 들어오거나, 나가려는 모든 선박에 대한 봉쇄 조치를 즉각 시행할 것”이라며 “해군에 국제 수역에서 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 수색하고, 막으라고도 지시했다”고 밝혔다.
이에 따라 미군 중부사령부는 미국 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 봉쇄 조치를 시작할 예정이다. 이번 봉쇄는 페르시아만과 오만만 내의 모든 이란 항구를 포함한다. 또 이란 항구 및 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 대해 무차별적으로 수색이 진행된다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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