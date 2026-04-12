조승래 “하정우 출마, 정청래 대표가 이번주 만나 요청할 것”

더불어민주당이 하정우 대통령AI미래기획수석비서관에게 부산 북갑 보궐선거 출마를 설득 중인 것과 관련해 민주당 조승래 사무총장은 “(하 수석이) 처음에 여러 가지 이유로 완강하게 고사했는데, 접촉 과정에서 수용성이 넓어졌다고 듣고 있다”며 “(민주당 정청래) 대표가 요청하면 거기에 따라 결단이 있지 않을까”라고 했다.
조 사무총장은 12일 국회 본관에서 기자간담회를 열고 “이번 주에 대표도 직접 (하 수석을) 만나 뵙고 출마를 요청할 계획으로 안다”면서 이렇게 말했다. 조 사무총장은 “과거보다는 진전된 상황인 건 맞다”며 “8부 (능선)까지 왔다 하더라도 2부 능선을 넘기는 건 당의 추가적 노력이 필요한 것”이라고 했다. 그러면서 “2부 능선을 넘기 위해 노력하겠다는 것”이라며 “부산의 미래를 상징할 수 있는 좋은 인재라고 생각하고 있기에 최선을 다해 영입 노력을 하고 있다”고 했다.
조 사무총장은 이번 지방 선거의 목표와 관련해 “최대한 많은 곳에서 승리하는 것이 목표”라고 했다. 그러면서 “‘어디는 전략 지역이고, 어디는 전략 지역이 아니다’ 하는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “모든 지역이 전략 지역”이라고 했다. 그러면서 “끝날 때까지 끝난 건 아니라는 격언처럼 저희는 부울경(부산 울산 경남), 대구, 경북 시도민들의 마음을 얻기 위해 끝까지 노력할 것”이라며 “윤석열 정부 당시 무능했던 지방자치단체장 4년, 이재명 대통령과 함께 만들어갈 4년을 주권자들께서 냉정하게 판단해 줄 것”이라고 했다.
조 사무총장은 “저희는 현직 단체장이 있던 곳에서 경기지사, 제주지사, 전북지사 이렇게는 현역이 탈락했다”며 “반면 국민의힘은 현역에 대한 교체가 단 한 명도 없다”고 했다. 그러면서 “거의 윤석열 키즈 그대로 공천하는 결과가 아니냐”고 했다.
경남 울산 지역의 범여권 단일화 가능성과 관련해선 “지역 차원의 요구가 있는 건 맞는 거 같다”며 “아직 중앙당 차원의 조율된 요청이 있는 건 아니다”라고 했다.
민주당 윤준병 전북도당 위원장이 전북지사 후보 경선의 득표율 추정 수치를 공개해 논란이 인 것과 관련해선 “수정한 걸로 한다”며 “처음에 숫자를 썼다가 삭제했을 것”이라고 했다. 그러면서 “그거는 적절하지 않은 것이었기에 삭제 조치한 것”이라고 했다.
향후 계획에 대해선 “울산 지역에 대한 재보궐 후보를 먼저 정리할 생각”이라며 “울산 출신의 유능한 인재를 발굴해 현재 접촉 중에 있고, 새로운 인재 영입을 할 것”이라고 했다.
또한 “2200개 넘는 선거구 전체에 대해 공천을 진행하고 있다”며 “종합적으로 광역 기초의원 비례의원에 이르기까지 진도는 60%”라고 했다. 그러면서 “목표한 이달 20일까지는 어느 정도는 마무리가 될 것”이라고 했다.
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