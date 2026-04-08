이재준 수원시장 재선 도전…“수원 대전환 완성”

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이재준 경기 수원시장이 8일 오후 화성행궁 광장에서 기자회견을 열고 재선 도전을 공식 선언하고 있다. 2026.4.8/뉴스1
이재준 경기 수원시장이 8일 오후 화성행궁 광장에서 기자회견을 열고 재선 도전을 공식 선언하고 있다. 2026.4.8/뉴스1

이재준 경기 수원특례시장이 재선 도전을 공식화했다.

이 시장은 8일 오후 수원시 화성행궁 광장에서 기자회견을 열고 민선 9기 지방선거 출마를 선언했다. 그는 선언문을 통해 “수원 대전환의 완성을 위해 뿌린 씨앗을 가장 잘 아는 제가 책임지고 열매를 맺겠다”며 ‘실용’과 ‘성과’를 전면에 내세웠다.

구체적으로 구운역 신설 확정, R&D 사이언스파크 지정, 화성성곽 주변 고도 제한 완화, 영화지구 도시재생혁신지구 지정 등을 언급했다.

중동발 에너지 위기와 고물가·고금리로 인한 어려운 경제 상황에 대해서도 “시민의 고정 지출을 줄여주는 행정에 집중하겠다”고 밝혔다. ​이를 위한 주요 공약으로 ▲교통·교육·의료비 등 3대 반값생활비 정책 확대 ▲수원투어 무상버스를 통한 환승체계 완성 ▲GTX-C 및 신분당선 연장 조기 완공 ▲보건· 의료·요양까지 확대된 새빛돌봄 및 아동 가족돌봄수당 확대 등을 제시했다.

이재준 경기 수원시장이 8일 오후 화성행궁 광장에서 기자회견을 한 뒤 시민들과 악수를 나누고 있다. 2026.4.8/뉴스1
이재준 경기 수원시장이 8일 오후 화성행궁 광장에서 기자회견을 한 뒤 시민들과 악수를 나누고 있다. 2026.4.8/뉴스1

이 시장은 수원의 비전으로 ‘글로벌 관광수도’와 ‘첨단과학 연구도시’를 꼽았다. 그는 “관광이 곧 산업이고 민생”이라며 화성행궁 일대에 대한 ‘관광 산업화’가 시민 소득으로 이어지게 하겠다는 구상을 밝혔다. ​또 반도체, AI, 바이오 등 기업의 연구와 실증이 동시에 일어나는 연구거점을 완성하겠다고 덧붙였다.

아울러 AI 안심체계, 새빛하우스 5000호 건립, 마을 주차장 확보, 새빛통합돌봄 확대 등을 통해 ‘생활혁신 기본사회’ 완성의 행정을 펼치겠다고 공약했다.

이 시장은 “125만 수원은 연습이나 실험하는 자리가 아니다”라며 “안 된다고 포기했던 일들을 도시계획의 논리와 행정의 끈기로 뚫어낸 실력으로 수원을 이끌겠다”고 말했다.

이 시장은 아직 직무 정지와 예비후보 등록을 하지 않았다. 이 시장 측 관계자는 “시민 불편을 최소화하기 위해 더불어민주당 경선 결과 발표 후 법정 기한을 고려해 진행할 예정”이라고 밝혔다.

충남 연기군(세종시) 출생인 이 시장은 포항고교, 성균관대를 졸업했다. 2011~2016년 수원시 제2부시장을 지낸 뒤 2022년 시장에 당선됐다.

박태근 기자 ptk@donga.com
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