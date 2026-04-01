국조특위, 김성태-이화영-김만배 등 증인 채택

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’ 특별위원회가 31일 김성태 전 쌍방울그룹 회장, 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨 등을 청문회 증인으로 채택했다.
특위는 전체회의를 열고 청문회 증인으로 103명, 참고인으로 36명을 채택하는 안건을 더불어민주당 주도로 의결했다. 명단에는 김 전 회장, 김 씨 외에도 이화영 전 경기도 평화부지사, 배상윤 KH그룹 회장, 남욱 변호사 등이 포함됐다.
여야는 이날 증인 명단을 두고 공방을 벌였다. 민주당 박성준 의원은 “국민의힘이 제출한 증인 명단을 보면 아직도 한동훈 전 대표에게 목을 매고 있다”며 “이재명 대통령과 문재인 전 대통령까지 증인 명단에 올렸다”고 비판했다. 이에 국민의힘 이상휘 의원은 “공소 취소가 되면 이익은 이 대통령이 받으니까 증인 신청을 한 것”이라고 했다. 국민의힘은 또 특위 관련 사건 변호를 맡았던 민주당 김승원·김동아·이건태 의원의 특위 참여가 이해충돌이라고 반발하며 퇴장했고, 안건 의결에도 참여하지 않았다.
한편 이날 이 전 부지사의 변호인이었던 서민석 변호사는 쌍방울 대북송금 의혹과 관련해 박상용 검사의 회유 정황이라 주장하며 통화 녹음파일을 추가로 공개했다. 2023년 5월 25일 녹음된 녹취에서 박 검사는 서 변호사에게 “(이 전 부지사가 혐의를) 부인했을 경우 (형량이) 10년에서 시작하는 거 아니냐. 그러니까 대안을 제시해야 되지 않겠냐”고 말했다. 다른 녹취에서 박 검사는 서 변호사에게 “저희 도와주셨으면 좋겠다”고 말했다.
당시 박 검사가 이 전 부지사로부터 쌍방울의 대북 송금을 이 대통령에게 보고했다는 진술을 받으려 회유를 시도했다는 게 서 변호사의 주장이다.
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