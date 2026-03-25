李 “KF-21 1호기 출고, 하늘에서도 자주국방 시대 열려”

이재명 대통령은 25일 한국 독자 기술로 개발된 차세대 전투기 KF-21 보라매 양산 1호기 출고와 관련해 “땅과 바다를 넘어 하늘에서도 대한민국 스스로의 힘으로 평화를 지키는 자주국방 시대를 열었음을 의미한다”고 말했다.
이 대통령은 X(옛 트위터)를 통해 “이제 대한민국은 외국 원조 무기에 의존하던 시기를 지나, 우리 기술로 첨단 무기를 개발하고 세계가 앞다투어 찾는 나라로 도약했다. 참으로 자랑스럽다”고 했다.
이 대통령은 “앞으로도 끊임없는 혁신과 도전으로 국민의 삶을 더욱 풍요롭게 하고, 세계 평화에 기여하는 나라로 나아갈 것”이라며 “우리 기술이 대한민국의 자부심이 되도록 세심히 살피고 힘껏 뒷받침하겠다”고 했다.
한국형 4.5세대 초음속 전투기 KF-21은 2001년 3월 당시 김대중 대통령이 공군사관학교 졸업식에서 국산 전투기 개발을 선언한 지 25년 만에 양산에 성공한 역사적 항공기다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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