[정치 한 컷]노트북엔 ‘李 특위 반대’ 피켓…오늘도 與野 설전

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 25일 17시 23분

글자크기 설정


25일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회의장 모습입니다. 오늘도 어김없이 여야 의원들은 설전과 고성, 퇴장 등으로 얼룩졌습니다.

국민의힘 의원들은 ‘이재명죄지우기 특위 반대’ 피켓을 노트북에 붙였습니다.

더불어민주당과 범여권 야당의원들이 압도적 다수인 특위는 ‘기관 증인 출석 요구의 건’을 채택했습니다.

증인 명단에는 이재명 대통령 관련 사건을 수사한 박상용·엄희준 검사 등을 포함시켰습니다. 박 검사를 대상으로 ‘연어 술자리 의혹’ 등을 추궁하고, 엄 검사에겐 ‘대장동사건 공소권 남용 검증’을 따질 예정입니다.

국민의힘 의원들은 ‘이재명 대통령 죄지우기 국정조사’라고 주장하며 퇴장했습니다.
이훈구 기자 ufo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스