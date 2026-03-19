귀국한 총리, BTS 공연 안전부터…인천공항 직접 점검

김민석 국무총리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 인천국제공항 입국장 안전 점검에 나섰다. 대규모 외국인 방문이 예상되는 만큼 입국 절차와 현장 대응 체계를 직접 확인하며 철저한 대비를 주문했다.
총리실에 따르면 김 총리는 19일 오후 미국·스위스 방문을 마치고 귀국한 직후 인천공항 현장을 찾아 입국장 운영 상황을 직접 점검했다.
이번 점검은 스위스에서 귀국편 탑승 전 김 총리의 사전 지시에 따라 마련된 것으로, BTS 공연을 계기로 늘어날 입국 수요에 대비해 안전관리와 불편 해소 대책이 제대로 작동하는지를 확인하기 위해 이뤄졌다.
김 총리는 김정도 인천공항출입국·외국인청장으로부터 준비 상황을 보고받고 입국심사장 혼잡 상황 및 자동입국심사시스템 등을 살펴봤다. 특히 외국인 관광객에게 인천공항 입국장이 ‘대한민국의 첫인상’을 좌우하는 곳이라고 강조하면서, 공연 전후 동안 가용 인력과 자원을 최대한 투입해 신속하면서도 빈틈없는 입국심사를 실시할 것을 지시했다.
김 총리는 또 입국심사 직원들에게 특별 입국심사 대책으로 연장근무 중인 것을 알고 있다고 격려하면서, 힘들더라도 우리나라 최일선 홍보대사라는 자부심을 가지고 업무에 임해 줄 것을 당부했다.
아울러 김 총리는 입국 순간부터 인파가 완전히 해산할 때까지 전 과정에서 안전을 최우선으로 두고 대비해야 한다며, 관계부처와 지방정부가 유기적으로 협력해 줄 것을 당부했다.
특히, 최근 국제정세의 불안정성과 대규모 밀집행사의 특성을 감안해, 테러를 포함한 각종 위해요인에 철저히 대비하고 관계기관 간 협조체계에도 단 한 치의 공백이 없도록 해야 한다고 재차 강조했다.
이어 안전관리 총괄 기관인 행정안전부가 책임 있게 중심을 잡고 안전관리에 관한 통합 점검을 해줄 것을 지시했다.
김 총리는 21일 행사 당일에도 관계기관과 광화문 현장을 찾아 안전관리 상황에 대해 최종 보고를 받고 직접 확인·점검할 예정이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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