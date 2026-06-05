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6·3 지방선거
주병기 “내란도 상관없는 맹신”…국힘 득표율 높은 강남3구 비판 논란
동아일보
업데이트
2026-06-05 16:45
2026년 6월 5일 16시 45분
입력
2026-06-05 16:38
2026년 6월 5일 16시 38분
김수연 기자
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