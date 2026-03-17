국힘 박수민, 서울시장 출사표…”국힘 진영논리 벗어나야”

국민의힘 박수민 의원(초선·서울 강남을)이 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다. 박 의원은 “무엇보다 중요한 것은 오세훈 서울시장의 (공천) 접수”라며 오 시장의 출마를 거듭 촉구했다. 같은 날 오후 오 시장은 기자회견에서 당 공천에 신청하겠다고 공식 밝혔다.
17일 박 의원은 국회에서 기자회견을 열고 “오늘 제가 서울시장에 출마한다. 오후에 공식 후보로 접수하겠다”고 밝혔다.
그는 “얼마 전 저희 당 의원 전원의 (윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문이 있었고, 이후에 어떻게 실천할 것인지 얘기가 불거졌다”며 “저도 고민했다. 장동혁 대표는 변해야 한다. 그러나 박수민이 할 수 있는 실천은 없는지 고민했고, 저의 실천은 출마”라고 설명했다.
이어 “보수에서 진보까지 포괄하는 국민 정당, 새로운 미래 정당으로 우리 당은 가야 한다”며 “진영 논리를 벗어나는 시작은 민주당이 아니라 국민의힘이 해야 하는데, 저는 장 대표가 그 소명을 적절히 하고 있다고 생각하지 않는다”면서 장 대표의 변화를 촉구했다.
박 의원은 오 시장이 혁신 선거대책위원회 구성과 인적 쇄신을 요구하는 데 대해 “공감한다”면서도 “공천 접수가 조건화되는 것은 나라에 좋지 않고, 당에 좋지 않다”고 지적했다. 이어 “변화된 사람들이, 새로운 생각을 가진 사람들이 나온다는 그 자체가 당의 변화”라며 “같이 치열하게 우리 당을 바꾸는 혁신의 파트너로서 저는 나서겠다”고 했다.
그러면서 오 시장을 향해 “공천에 꼭 접수해달라”고 요청했다. 그는 “서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역 자치단체 전체에 영향을 미치는 선거”라며 “전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 무기력한 모습, 공천의 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수”라고 강조했다.
아울러 “저는 민주주의와 시장경제 빼놓고는 다 바꿔야 한다고 생각한다”며 “변화의 시작은 (공천) 접수다. 조건을 건 접수는 상식이 아니다”라고 했다.
의원직을 던지고 선거를 치러야 할 수 있다는 지적에 대해선 “그 부분이 조금 고민스러웠지만 연연할 때는 아니라고 생각한다”고 답했다. 이어 “앞으로 해결해 갈 일들은 서울시장으로서 제가 더 화끈하게 해내겠다”며 “(강남구을 주민 여러분이) 당의 어려운 상황 속에서 제가 도전하는 것을 양해해 주실 것으로 미뤄 생각해 보고 있다”고 했다.
이후 같은 날 오후 오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 전장에 나선다”며 공천 신청 의사를 밝혔다. 그는 자신이 요구한 혁신 선거대책위원회 설치, 장동혁 대표 2선 후퇴 등이 받아들여지지 않은 상황에 대해선 “안타깝게 장 대표와 지도부는 국민이 납득할만한 변화 의지를 안 보여줬다”며 “극우 유투버와 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 갔다”고 비판했다.
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