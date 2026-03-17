국힘 박수민, 서울시장 출사표…”국힘 진영논리 벗어나야”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 17일 15시 00분

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박수민 국민의힘 의원이 17일 서울 여의도 국회에서 서울시장 출마를 밝히며 오세훈 서울시장의 경선 참여를 촉구하고 있다. 뉴스1
박수민 국민의힘 의원이 17일 서울 여의도 국회에서 서울시장 출마를 밝히며 오세훈 서울시장의 경선 참여를 촉구하고 있다. 뉴스1
국민의힘 박수민 의원(초선·서울 강남을)이 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다. 박 의원은 “무엇보다 중요한 것은 오세훈 서울시장의 (공천) 접수”라며 오 시장의 출마를 거듭 촉구했다. 같은 날 오후 오 시장은 기자회견에서 당 공천에 신청하겠다고 공식 밝혔다.

17일 박 의원은 국회에서 기자회견을 열고 “오늘 제가 서울시장에 출마한다. 오후에 공식 후보로 접수하겠다”고 밝혔다.

그는 “얼마 전 저희 당 의원 전원의 (윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문이 있었고, 이후에 어떻게 실천할 것인지 얘기가 불거졌다”며 “저도 고민했다. 장동혁 대표는 변해야 한다. 그러나 박수민이 할 수 있는 실천은 없는지 고민했고, 저의 실천은 출마”라고 설명했다.

이어 “보수에서 진보까지 포괄하는 국민 정당, 새로운 미래 정당으로 우리 당은 가야 한다”며 “진영 논리를 벗어나는 시작은 민주당이 아니라 국민의힘이 해야 하는데, 저는 장 대표가 그 소명을 적절히 하고 있다고 생각하지 않는다”면서 장 대표의 변화를 촉구했다.

박 의원은 오 시장이 혁신 선거대책위원회 구성과 인적 쇄신을 요구하는 데 대해 “공감한다”면서도 “공천 접수가 조건화되는 것은 나라에 좋지 않고, 당에 좋지 않다”고 지적했다. 이어 “변화된 사람들이, 새로운 생각을 가진 사람들이 나온다는 그 자체가 당의 변화”라며 “같이 치열하게 우리 당을 바꾸는 혁신의 파트너로서 저는 나서겠다”고 했다.

그러면서 오 시장을 향해 “공천에 꼭 접수해달라”고 요청했다. 그는 “서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역 자치단체 전체에 영향을 미치는 선거”라며 “전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 무기력한 모습, 공천의 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수”라고 강조했다.

아울러 “저는 민주주의와 시장경제 빼놓고는 다 바꿔야 한다고 생각한다”며 “변화의 시작은 (공천) 접수다. 조건을 건 접수는 상식이 아니다”라고 했다.

의원직을 던지고 선거를 치러야 할 수 있다는 지적에 대해선 “그 부분이 조금 고민스러웠지만 연연할 때는 아니라고 생각한다”고 답했다. 이어 “앞으로 해결해 갈 일들은 서울시장으로서 제가 더 화끈하게 해내겠다”며 “(강남구을 주민 여러분이) 당의 어려운 상황 속에서 제가 도전하는 것을 양해해 주실 것으로 미뤄 생각해 보고 있다”고 했다.

이후 같은 날 오후 오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 전장에 나선다”며 공천 신청 의사를 밝혔다. 그는 자신이 요구한 혁신 선거대책위원회 설치, 장동혁 대표 2선 후퇴 등이 받아들여지지 않은 상황에 대해선 “안타깝게 장 대표와 지도부는 국민이 납득할만한 변화 의지를 안 보여줬다”며 “극우 유투버와 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 갔다”고 비판했다.

#국민의힘#서울시장#박수민#오세훈
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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