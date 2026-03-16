軍수송기 ‘사막의 빛’ 작전… 중동교민 204명 어제 귀국

사우디아라비아 등 중동 지역에 체류하던 우리 국민 204명이 군 수송기를 타고 15일 귀국했다. 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 장기화되는 가운데 중동 각국에서 영공이 폐쇄되고 민간 항공편 수요가 급증하자 국민의 안전한 귀국을 위해 정부가 수송 작전에 나선 것이다.
외교부와 국방부는 15일 공군 다목적 공중급유 수송기 시그너스(KC-330) 1대가 14일(현지 시간) 오후 사우디 수도 리야드에서 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명을 태우고 이륙했다고 밝혔다. 수송기는 이날 오후 6시경 경기 성남시 서울공항에 도착했다.
이번 수송기 대피 작전은 사우디(142명)를 비롯해 인근 국가인 바레인(24명), 쿠웨이트(14명), 레바논(28명) 등 4개국에 각각 체류 중이던 우리 국민을 한곳으로 집결시켜 전례 없는 규모로 진행됐다. 쿠웨이트 체류 국민들은 버스로 10시간가량 이동해 리야드에 도착했고, 레바논 체류 국민은 항공편으로 이틀에 걸쳐 사우디에 도착한 것으로 알려졌다. 작전명은 ‘사막의 빛(Operation Desert Shine)’으로, 정부는 중동 지역 우리 국민을 보호하겠다는 뜻을 담았다고 설명했다.
이 대통령은 수송기 도착 직후 엑스(X·옛 트위터)에 “범정부 차원의 원팀 협력으로 이뤄낸 의미 있는 성과”라고 밝혔다.
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