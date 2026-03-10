‘친명’ 한준호, 김어준 겨냥 “李 공소취소 거래? 음모론으로 정부 공격”

더불어민주당 한준호 의원이 김어준씨 유튜브 방송에서 제기된 “정부 고위 관계자가 고위 검사에게 이재명 대통령 사건 공소 취소를 요구했다”는 취지의 주장에 대해 “이제는 지라시 수준도 안 되는 음모론으로 이재명 정부를 공격하느냐”고 비판했다.
한 의원은 10일 오후 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “방송에서 저잣거리 소문만도 못한 근거 없는 음모론을 꺼내 이재명 정부를 공격하고 당원과 국민을 갈라놓는 말을 아무렇지 않게 하느냐”며 “증거도 없이 대통령님과 정부를 향해 이런 음모론을 퍼뜨리는 건 비판이 아니다. 노골적인 정치 선동”이라고 김 씨를 비판했다. 친명(친이재명)계인 한 의원이 친청(친정청래)계 인사로 불리는 김 씨를 정면 비판한 것이다.
이날 오전 MBC 기자 출신 장인수 씨는 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “단독 보도”라며 “누가 봐도 이재명 대통령의 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 고위 검사들 다수에게 메시지를 전달했다. 메시지는 ‘내 말이 곧 대통령의 뜻이다. 나는 대통령이 시키는 것만 한다. (대통령 사건) 공소취소 해줘라’”라고 말했다.
이어 “그 메시지를 전달받은 고위검사 중 한 명은 ‘아니, 뭐 그러시지 말고 차라리 절차와 계통을 밟아서 정식으로 지휘를 하셔라’고 얘기했다고 한다”며 “그래서 이 검찰은 이 메시지를 어떻게 생각하느냐. ‘아, 이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’”라고 했다. 장 씨는 “여기까지는 팩트”라고도 했다.
또 장 씨는 “이 얘기를 들은 검사들은 ‘제발 공소취소 해줘라’ 생각하고 있다고 한다”며 “검찰 수뇌부가 공소취소를 해주면 대통령, 그 말을 한 사람, 공소취소를 해 준 친명 검찰 수뇌부를 묶어서 통으로 보내버릴 수 있겠다는 계산을 하고 있다”고도 했다.
이에 대해 김 씨는 “대통령 뜻이라고 생각할 법한 사람들이 그런 말을 실제로 했다면 그거는 자기가 공을 세우려고 그렇게 한 게 아닐까. 대통령 이름을 팔아서”라며 “대통령이 누굴 시켜서 그런 메시지를 보낸다는 건 성격에도 맞지 않고 법적으로도 안 될 일이기 때문에 법률가로서”라고 했다. 다만 “장 기자가 특종을 했기 때문에 이것도 이제 후속 보도들이 있을 거”고 덧붙였다.
한 의원은 장 씨를 향해 “그 말이 사실이냐. 사실이면 증거를 내놓으라. 누가 말했는지, 어떤 방식으로 전달됐는지, 무슨 근거로 확인했는지 하나도 빠짐없이 공개하라”며 “공론장에서 한 말이다. 그 말에는 증거와 책임이 따라야 한다”고 했다.
댓글 0