李 “조기 추경 불가피…유류세 감면은 서민 타깃해 차등지원 검토”

이재명 대통령이 미국과 이란 전쟁으로 인한 민생경제 불안을 언급하며 “이번에 어차피 조기에 추경을 해야하는 상황“이라고 말했다. 이에 정부가 추가경정예산(추경) 편성에 돌입할 것이란 전망이 나온다.
이 대통령은 10일 제9회 국무회의에서 조기 추경 가능성을 언급하며 ”지금 재정지원, 소상공인 지원, 한계기업 지원 등등 하려고 해도 추가 재정이 필요할 것”이라고 했다. 이어 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에 의견을 물었다. 이 대통령은 “추경 재원도 지난해에 올해 예산을 편성하면서 예상했던 것보다 세수가 많이 늘 것으로 예상된다”고 했다.
이 대통령은 또 유류세의 차등 지원을 검토하라고 관계 부처에 지시하면서 추경을 다시 언급하기도 했다. 이 대통령은 “유류세를 깎아주는 재원만큼 서민이나 어려운 소비자 층을 타깃해 지원하면 양극화를 완화할 수 있을 것”이라며 “양극화를 완화하는 방안으로 일률적 지원보다는 차등 지원을 검토해보자”고 했다. 그러면서 “재정 집행의 가장 큰 원칙은 부의 2차 분배이며 유류세 (운영방식)도 그것(양극화 완화)을 해야하는데, 소비자에 직접 지원하려면 추경을 해야하지 않나”고 했다.
이에 구 부총리는 “최근 반도체 업황이 좋아지고 주식시장이 활성화하면서 거래세도 늘었다”며 “적정한 규모의 추경을 국채 발행 없이 할 수 있을 것”이라고 했다. 또 “기존 예산을 최대한 쓰고 필요하면 (추경을) 적극 검토할 것”이라고 했다.
정부는 현재 휘발유에 대해 유류세를 기존 대비 7% 인하하고 있다. 정부의 현행법상 유류세 최대 지원 한도는 37%다.
미국-이란 분쟁으로 흔들리는 주식 시장에 대해서도 제도 개선을 속도감 있게 추진해달라고 당부했다. 이 대통령은 “지금 주식 시장이 다른 어느 나라보다, 제 예측보다 빨리 올랐는데, 제도를 개선해야 할 부분이 많다”며 “제도 개선에 속도를 내면 좋겠다”고 했다.
이어 “그 과정에 저항이 있기 마련인데, 상법개정도 너무 당연한건데, 무슨 회사 망할 것처럼, 필리버스터(합법적 의사진행 방해)하고 했다”며 “지금 또 새롭게 제도 개선하려고 하면 여전히 저항, 반발이 많은데, 이럴 때가 기회다. 과감하게 준비하고 국회와 협조해달라”고 강조했다.
댓글 0