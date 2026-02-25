李대통령 “민주당 잘하고 있어…내가 뒷전 된 적 없다”

SNS로 당정 불협화음 일축

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령은 25일 당정 불협화음 우려가 나오는 것에 대해 “당은 당의 일을, 청은 청의 일을 잘 하면 된다”고 일축했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 ‘우연이 계속되면 의도?…‘뒷전’된 대통령에 與 설왕설래’라는 제목의 기사를 공유하며 “과도한 걱정을 기우라고 한다. 대통령은 뒷전이 된 일이 없고, 그렇게 느낀 적도 없다”며 이같이 적었다.

해당 기사는 정부의 외교성과가 더불어민주당발 이슈에 가려 부각되지 못하고 있다는 당 안팎의 우려 등을 다뤘다.

이 대통령은 “민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘 하고 있다. 개혁입법은 물론 정부지원에도 부족함이 전혀 없다”고 했다.

이어 “언제나 강조하는 것인데, 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적”이라며 “여당이 할 일을 잘 하는 것이 최고의 정부지원”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “자사주 소각 입법이 한 시라도 빨리 되면 좋겠다”며 “기업들도 대다수 수용하고, 국민도 주주도 환영하는 이런 개혁입법을 왜 밤까지 새며 극한반대 하는지, 나름의 사정이 있겠지만 쉽게 납득되지는 않는다”고도 강조했다.

그러면서 “해는 짧은데 갈 길이 멀다. 주가누르기 방지법 등 해야 할 일이 산더미”라고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
