국힘 서울시당, ‘당사에 전두환 사진 걸자’ 고성국 징계 심사

국민의힘 서울시당은 6일 최근 입당한 보수 성향 유튜버 고성국 씨에 대한 징계 심사에 착수했다. 고 씨는 자신의 유튜브 채널에서 ‘전두환 전 대통령의 사진을 당사에 걸자’고 주장해 논란을 일으켰다.
국민의힘 서울시당은 이날 회의를 열고 고 씨에 대한 징계 여부를 논의한다.
앞서 고 씨는 지난달 29일 자신의 유튜브 채널에서 “전두환, 노태우, 윤석열 전 대통령까지 당사에 사진을 걸어야 한다”는 취지로 말했다. 현재 국민의힘 당사에는 이승만, 박정희, 김영삼 전 대통령의 사진이 걸려 있다.
이에 친한계로 분류되는 김형동·고동진·박정훈·정성국 등 의원은 지난달 30일 “합리적 이유 없이 정치적 견해 등을 이유로 차별적인 발언을 통해 당의 명예를 실추시켰다”며 징계를 요청했다.
논란이 일자 고(故) 김영삼 전 대통령의 차남인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장은 이를 강하게 비판했다. 그는 전날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “국민의힘이 수구 집단으로 변질했다”며 당 회의실 등에 걸린 김 전 대통령의 사진을 내려달라고 요구했다.
김 이사장은 “국힘에 전두환 사진 걸라는 극우 유튜버 주문에 무응답으로 호응하는 장동혁 지도부”라며 “이미 과거 군사정권 후예라고 자처하는 국힘을 보면서 더 이상 그곳에 있어야 할 이유가 없는 김영삼 대통령의 사진을 당장 내려주기 바란다”고 했다.
한편 고 씨는 지난달 5일 입당 원서를 제출해 국민의힘에 입당했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
