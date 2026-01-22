정동영 “적대 걷어내고 금강산·개성·원산 가는 길 다시 열어야”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 22일 11시 10분

글자크기 설정

정동영 통일부 장관이 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제340차 남북교류협력추진협의회에서 발언하고 있다. 뉴시스
정동영 통일부 장관이 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제340차 남북교류협력추진협의회에서 발언하고 있다. 뉴시스
정동영 통일부 장관은 22일 남북한 교류와 관련해 “적대와 대결의 장막을 걷어내고 대륙으로 가는 모든 도로와 철도를 다시 열어야 한다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 제340차 남북교류협력추진협의회에서 “서울 베이징 간 대륙 고속철도 연결, 국제 원산갈마 평화관광, 신평화교역 시스템 같은 호혜적·다자적·획기적 협력 구상을 통해 남북교류협력 재개의 길을 반드시 찾아갈 것”이라고 말했다.

정 장관은 전날(21일) ‘DMZ 평화의 길’ 강원 고성 구간과 동해선 남북출입사무소 등을 방문한 것을 언급하며 “바로 코앞에 있는 금강산 해금강 두산봉, 손에 잡힐 듯한 거리에 보면서 금강산을 왜 닫았을까, 못 열었을까”라며 “금강산 관광을 계속하고 있었더라면 지금 어땠을까 하는 만감이 교차했다”고 했다. 그러면서 “이제 금강산, 개성공단, 원산갈마 해안관광지구, 백두산 삼지연으로 가는 길을 열어야 한다”며 “이를 위한 이재명 정부의 준비는 모두 돼 있다”고 말했다.

정 장관은 “남북관계 폐허 위에 다시 집을 짓겠다는 것이 이재명 정부의 강력한 의지”라며 “오늘 겨레말큰사전, 개성만월대 등 기존 사업 관리를 위한 기금을 심의·의결하는 자리이지만 다음 회의에서는 남북관계의 획기적 전기를 마련하기 위한 다양한 창의적 사업들에 대한 심의·의결이 있기를 바란다”고 했다.

#남북한 교류#남북교류협력추진협의회
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스