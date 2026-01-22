우크라 생포 북한군 근황 “살아 있는 것이 불편…한국 가고싶어”

러시아에 파병됐다가 지난해 1월 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명의 근황이 전해졌다.
김영미 국제분쟁전문 PD는 지난해 10월 우크라이나 수감 시설에서 북한군 저격수 리모 씨(27)와 소총수 백모 씨(22)를 만나 인터뷰했고, 이 내용은 20일 밤 MBC PD수첩에 방영됐다.
인터뷰에서 리 씨는 “난 한국에 가겠다는 의향이 확실하다. (하지만) 내가 한국에 갈 수 있는지 없는지 의문이 계속 든다. 그럼에도 심정은 간절하다”고 말했다.
그는 포로가 된 상황에 대해 “살아 있는 것이 불편하다”며 “(북한에서) 포로가 되면 역적이나 마찬가지다. 나라를 배반한 거랑 같다. 다른 전우들은 포로가 되지 않으려고 자폭했는데 나는 그러지 못했다”고 털어놨다.
자폭을 못한 이유에 대해선 “전투 중에 의식이 희미해진 상태에서 포로가 됐기 때문”이라고 설명했다.
그러면서 “지금 어머니가 살아계시는지도 모르겠다. 나 때문에 잘못되지나 않았는지”라고 걱정했다.
또 다른 포로 백 씨도 “한국으로 가야겠다는 생각은 이제 확고해졌다”고 밝혔다.
백 씨는 “러시아 군인과 조선 군인은 다르다. 조선 군인은 포로가 될 수 없다. 포로가 됐다는 것 자체가 죄”라며 “전우들끼리 ‘전쟁에 나왔으니 살아갈 생각은 버리자’라고 말한다”고 설명했다.
이어 “그래도 같은 사람인데 누가 죽고 싶겠냐. 별수가 없으니까 막다른 골목에 몰리니 그런 선택을 하는 것”이라고 말했다.
전쟁에 나온 것을 부모가 알고 있냐는 질문에는 “연락이라는 것을 못하니 모르신다”며 “입대할 때 나는 차창 밖으로 손을 내밀고 어머니가 울면서 손을 잡은 게 마지막 얼굴”이라고 떠올렸다.
이들은 2024년 러시아에 파병돼 접경지 쿠르스크 전투에 투입됐다가 지난해 1월 포로로 잡혔다. 당시 우크라이나군이 포로들의 심문 영상을 공개하며 이들의 존재가 국제사회에 처음 알려졌다.
리 씨는 총알이 턱과 팔을 관통하는 중상을 입은 채 생포됐다. 현재는 상처가 회복됐지만 턱 한쪽이 함몰돼 있는 상태다. 백 씨는 드론 공격으로 다리를 크게 다쳐 철심을 박은 채 목발에 의지해 생활하고 있다.
두 사람은 지난해 유용원 국민의힘 의원과의 면담 등을 통해 여러차례 한국 귀순 의사를 밝혀왔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
