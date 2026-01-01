[단독]신천지 관계자 “20대 대선후보 경선 3, 4개월 전부터 국힘 입당 지시받아”

합수본, 2007년 한나라당 경선 이어
‘2002년 신도 대거 입당’ 진술도 확보
‘이만희 승인’ 여부 등 정교유착 수사
前 李경호원, 입당한 신도 명단 제출
통일교와 신천지의 ‘정교유착 비리 의혹’을 수사 중인 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울남부지검장)가 신천지 전직 강사 조사에서 “20대 대선 후보 경선 3, 4개월 전부터 국민의힘 가입을 지시받았다”는 진술을 확보한 것으로 21일 확인됐다. 또 합수본은 2002년 당시 한나라당(현 국민의힘)에 신천지 신도가 대거 입당했다는 진술도 확보한 것으로 파악됐다.
합수본은 19일 신천지에서 강사로 활동한 조모 씨를 조사하며 “2021년 6, 7월경 지역 지파장으로부터 정당 가입 지시를 받아 신도들을 가입시켰다”는 진술을 확보했다. 조 씨는 당시 국민의힘 대선 후보 경선을 3, 4개월 앞두고 “윤석열 전 대통령을 돕기 위해 가입해야 한다는 기류가 팽배했다”는 취지로 진술했다.
특히 합수본은 이러한 지시가 이만희 신천지 총회장의 승인 없이는 어려웠다는 점에 주목하고 있다. 조 씨는 “인원 동원이나 가입 관련된 건 상부의 컨펌이나 지시가 없으면 진행될 수 없는 구조”라며 “2022년경부터는 믿을 수 있는 사람 위주로 신천지 내에서 가입이 진행됐다”고 진술했다.
윤 전 대통령이 검찰총장이던 2020년 3월 검찰은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 진원지로 지목된 신천지 대구교회에 대한 경찰의 압수수색 영장을 두 차례 기각한 바 있다. 이후 신천지에서 ‘윤 전 대통령에게 은혜를 갚아야 한다’며 당원 가입을 독려했다는 주장도 제기됐다. 합수본은 신천지가 지역별 인원 할당 등을 두며 당원 가입을 지시했다는 진술도 확보한 것으로 알려졌다.
합수본은 신천지의 정치 개입 의혹을 20대 대선 국면에 한정하지 않고 폭넓게 들여다보고 있다. 20일 신천지 전직 간부 조사에서는 “2002년 한나라당에 신천지 신도 약 1만 명이 가입했다”는 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 해당 간부는 한나라당 비상근 부대변인을 지낸 것으로 알려졌다. 19일 신천지 전직 지파장인 최모 씨 조사에서도 “2007년 대선 직전 열린 한나라당 경선 때부터 조직적인 당원 가입 지시가 있었다”는 진술도 확보했다.
합수본은 진술 외에 물증 확보에도 속도를 내고 있다. 21일엔 이 총회장의 경호원으로 활동한 관계자를 참고인으로 불러 조사했다. 이 관계자는 신천지의 조직적 대선 개입 지시로 지목된 이른바 ‘필라테스 프로젝트’에 따라 가입한 신도 명단을 합수본에 제출했다. 명단에는 2023년경 당원으로 가입한 서울권역 12개 지역 신도의 개인정보가 상세히 기록된 것으로 전해졌다.
