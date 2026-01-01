“이혜훈 문제 있어 보이긴 해… 아직 결정은 못했다”

[李대통령 신년회견]
“보좌관 갑질 우리가 어떻게 아나”
野엔 “대부 배신자 처단하듯 공격”
與野, 내일 청문회 개최 조건부 합의
이재명 대통령은 21일 기자회견에서 ‘보좌진 갑질’ 및 서울 강남 아파트 부정청약 의혹 등이 제기된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 “문제가 있어 보이기는 한다”면서도 “어떻게 할지 아직 결정은 못 했다”고 말했다.
이 대통령은 “(이 후보자) 본인의 이야기를 공개적으로 들어볼 기회를 갖고, 청문 과정을 본 국민들의 판단을 들어보고 판단하고 싶었는데 그 기회마저 봉쇄돼 본인도 아쉽겠지만 나도 아쉽다”고 말했다. 이어 “한쪽 얘기만 듣는 것은 바람직하지 않더라. 하도 저 자신에 대한 왜곡된 가짜 이야기를 많이 들어서 사람의 말을 듣고 판단하지 않는다는 신념이 생겼다”라고 했다. 지명 철회 가능성을 열어놓으면서도 청문회를 보고 거취를 결정하겠다는 뜻을 재차 강조한 것이다.
이 대통령은 청와대의 인사검증이 부족했던 것 아니냐는 야당의 비판에 대해선 “보좌관한테 갑질했는지 안 했는지 우리(청와대)가 어떻게 아나. (지명 전) 기사라도 났으면 모르겠는데”라고 말했다. 이어 “(야당이) ‘대부’에 나오듯 배신자 처단하듯이 우리가 모르는 것을 공개하면서 공격하면, 흠 잡힐 일을 한 당사자 잘못이기도 하겠지만 우리로서는 알기 어렵다”며 “그쪽 진영(야당)에서 공천을 무려 5번을 받아서 3번이나 국회의원에 당선됐고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분이지 않나”라고 했다.
이날 여야는 이 후보자 측이 부정청약 의혹 등의 사실관계를 따질 수 있는 핵심 자료들을 국회에 제출하는 것을 전제로 23일 인사청문회 개최에 조건부로 합의했다. 이 후보자의 인사청문보고서 채택 시한은 21일까지로 대통령은 10일 이내 기간을 정해 청문보고서 송부를 재요청할 수 있다.
국민의힘은 2024년 이 후보자의 장남이 어디에 살았는지 확인하기 위한 카드 사용내역, 아파트 차량 등록내역 등의 자료가 제출돼야 23일 청문회를 열 수 있다는 입장이다. 이 후보자 남편이 당시 서울 서초구 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨되는 과정에서 장남을 부양가족으로 등재했는데, 이 후보자 부부와 실제 같이 살았는지 확인해야 한다는 것. 국민의힘은 이와 함께 세 아들의 증여세 납부 은행 기록, 장남에 대한 해외송금 기록 등도 요구하고 있다.
국민의힘 소속의 한 재경위원은 “이 후보자가 여전히 가장 중요한 자료들에 대해선 ‘낼 수 없다’는 입장”이라며 “이 자료들이 없으면 23일도 청문회를 열 수 없다”고 했다. 송언석 원내대표는 이날 의원총회에서 “정상적인 국정 운영을 책임지는 대통령이라면 이쯤 하셨으면 멈추는 게 도리”라며 이 후보자에 대한 지명 철회를 촉구했다.
