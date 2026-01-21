이석연 국민통합위원장, 장동혁에 “같이 단식하고픈 심정”

“이 정부 사람으로서 서글프다
대통령 직속 이석연 국민통합위원장은 21일 통일교 및 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검을 요구하며 일주일째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 “국민통합을 외치면서 저까지 단식하고 싶다는 것이 제 솔직한 심정”이라고 밝혔다.
힘 있는 쪽이 양보해야 통합”
이 위원장은 이날 오후 국회 로텐더홀에 있는 장 대표의 단식 농성장을 방문해 “사람이 쓰러져가며 생명의 위협까지 느끼는 상황”이라며 이같이 말했다.
그는 “저는 이 자리에 누구의 지시나 눈치를 보지 않고 국민통합위원장으로 소신에 입각해서 왔다”며 “우리 정치가 어쩌다가 여기까지 왔는지 저는 정치인은 아니지만 국민통합을 담당하는 이 정부의 한 사람으로서 참으로 서글프다”고 했다.
이어 “양쪽이 서로 양보해서 쌍특검이 됐든 하나하나의 특검이 됐든 이것을 계기로 국민에게 그래도 우리 정치가 어느 정도 타협점을 찾아가며 하는 것이라는 메시지를 보내줬으면 한다”고 강조했다.
이 위원장은 더불어민주당 등 여권을 향한 비판도 내놨다. 그는 “종교계 지도자들을 많이 찾아다니면서 조언을 듣고 깨달은 게 있다”며 “공통적인 조언은 많이 가진 사람, 힘이 있는 쪽에서 먼저 팔을 벌리고 양보하면서 같이 갈 때 통합이 이뤄진다는 것”이라고 했다.
그러면서 “대통령 실장이나 정무수석이 먼저 와서 살펴보고 메시지를 전달하는 것이 최소한의 예의라고 생각한다”며 “그런 차원에서 왔다”고 말했다. 아울러 “정부 여당도 방치하지는 않으리라고 본다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
