장동혁 단식 7일째…국힘 “건강 악화돼 의료진 방문 예정”

장 대표는 이달 15일 더불어민주당을 향해 통일교 게이트 및 공천 뇌물 특검법 수용을 촉구하며 국회 본회의장 로텐더홀에서 단식에 돌입했다.그는 민주당의 ‘2차 종합특검법’ 강행 처리 규탄대회에서 “국민의힘은 통일교 게이트 특검과 공천 뇌물 특검을 통과시키기 위해 개혁신당과 함께 싸우기로 했다”고 말했다.

이레째 단식농성 중인 장동혁 국민의힘 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 의료진에게 검진을 받고 있다. 2026.01.21 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 단식 농성을 이어가고 있다. 2026.1.21 뉴스1

최수진 원내수석대변인은 21일 초선 비례대표 의원과의 회동 직후 기자들과 만나 “지금 대표님이 너무 악화됐는데 안 나가신다”며 “지금 상태가 아주 안 좋다”고 했다. 그러면서 “내장이나 뇌에 안 좋은 상황이 일어날 수 있으니 의사진은 3~4일 전부터 병원으로 옮기라고 얘기했다”고 덧붙였다.



최 원내수석대변인은 "저희가 (장 대표를) 병원으로 옮겨야 하는데 비상 의원총회를 통해 의견을 모아보려고 한다"고 했다. 그러면서 오후 2시 비상 의총이 예정돼 있다며 "의원들 다 들어오라, 다 경내에서 대기해라고 국민의힘 송언석 원내대표가 얘기했다"고 했다.

개혁신당 이준석 대표는 21일 장 대표를 만나 “장기 투쟁이 되지 않을까 하는 우려와 함께 대표님이 몸을 최대한 추스르는 것이 어떠냐는 생각”이라며 병원행을 설득했다.이 대표는 “당장 양당이 공존하는 것을 강화하기 위해선 대표님이 지휘관으로서 역할을 해주셔야 하는데, 어제부터 건강 상태가 너무 안 좋으시다는 얘기를 듣고 걱정이 됐다”며 “가장 안타까운 건 이 와중에서도 (여당이) 어떻게든 물타기 하려고 하고, (쌍특검법을) 받지 않으려고 하는 모습”이라고 했다.