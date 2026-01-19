김형석 독립기념관장 해임건의안 가결…12명 중 10명 찬성

이사회 “다시는 그릇된 역사 의식 발붙이지 못하게 할 것”
해임건의안 보훈부장관에 전달, 대통령에게 해임 제청
역사 인식 논란으로 사퇴압박을 받아 온 김형석 독립기념관장에 대한 해임건의안이 이사회를 통과했다.
독립기념관 이사회는 19일 오후 2시 독립기념관 밝은누리관에서 열린 긴급 이사회에서 김형석 관장에 대한 해임 건의안을 의결했다고 밝혔다.
이사회는 재적 인원 15명 중 배준영(국민의힘 의원), 박이택 이사 2명을 제외한 13명이 참석해 진행됐다.
이 가운데 김형석 관장을 제외한 12명 중 10명이 찬성하면서 해임건의안은 가결됐다.
이사회 참석자들은 안건을 상정한 뒤 김형석 관장에게 소명의 기회를 부여하고 해임 절차가 적법하게 진행됐는지를 따졌다.
이 자리에는 노조 관계자도 참석해 김형석 관장이 해임돼야 한다는 의사를 표시한 것으로 전했다.
김용만 이사(더불어민주당 의원)는 이사회 종료 후 “당초 예상했던 인원보다 많은 수의 이사들이 동의해 해임건의안이 통과됐다”며 “해임 건의안 절차 문제는 물론 김형석 관장이 독립기념관장으로 임명된 과정에 대한 절차의 문제도 제기됐다”고 설명했다.
또다른 이사인 문진석 의원도 “그동안 독립기념관 이사회는 독립기념관장의 임명과 해임을 결정하는 중요한 자리임에도 불구하고 1년 5개월 동안 방치돼 있었다”며 “새로운 이사들이 임명받아 직분에 최선을 다해 제 역할을 수행했다”고 밝혔다. 그러면서 “다시는 독립기념관장에 그릇된 역사 의식을 가지고 있는 소위 뉴라이트들이 발 붙이지 못하도록 최선을 다해서 막아내겠다”고 강조했다.
앞서 김용만·문진석·송옥주 의원 등 독립기념관 이사 6명은 국가보훈부 특정 감사에서 14건의 비위를 지적받은 김형석 관장에 대한 해임건의를 위한 긴급이사회를 소집했다.
보훈부는 지난해 9월부터 10월 사이 독립기념관에 대한 특별감사를 진행해 규정 위반 등 14건의 비위를 지적하고 김형석 관장을 징계 처분했다.
김 관장은 지적 사항에 대해 절차 숙지 미흡 등을 이유로 재심을 청구했지만 보훈부가 청구를 기각하면서 감사 결과는 그대로 확정됐다.
김형석 관장은 이사회로부터 해임 당했지만 당분간 직무를 계속 수행하게 된다.
이날 이사회를 통과한 김형석 관장 해임안은 국가보훈부 장관에게 전달됐다. 보훈부는 인사혁신처 등과 해임 절차를 협의한 뒤 관련 서류를 마련해 대통령에게 해임을 제청하게 된다. 대통령이 해임을 재가하면 김 관장의 직위는 상실되는데, 이 과정이 최소 2주가량 소요된다.
김용만 의원은 “보훈부 장관이 대통령에게 해임을 건의하더라도 대통령실에서 소명의 기회가 필요하다고 판단하면 추가로 기회를 줄 수 있다”며 “모든 과정을 거쳐 대통령이 결정하는데 2주에서 3주가 소요될 것으로 예상한다”고 말했다.
