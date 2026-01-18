오세훈 “한동훈 용기내 입장 정리…당 화합 계기될 것”

오세훈 서울시장은 18일 한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘당원 게시판 사건’에 대해 “송구하다”는 입장을 밝힌 것에 대해 “당의 화합을 위한 하나의 바탕이 마련되는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
오 시장은 이날 서울 여의도 국회 본관 로텐더홀에서 진행되는 장동혁 국민의힘 대표 단식 농성장을 찾은 뒤 기자들과 만나 “한동훈 전 대표도 본인 입장 정리를 한 번 할 필요가 있었는데, 그래도 용기를 내서 그렇게 해준 것은 다행이라고 생각한다”며 이같이 말했다.
한 전 대표는 이날 오전 페이스북을 통해 ‘당원 게시판 사건’에 대해 “송구하다”는 입장과 함께 제명에 대해 “정치보복”이라고 주장했다. 그는 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서 그리고 국민 여러분들과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해서 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음이다”라고 사과했다. 그러면서도 자신이 ‘제명’ 처분을 받은 것에 대해선 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치 보복”이라고 반박했다.
오 시장은 단식 농성 중인 장 대표에게 “건강을 해칠 수 있기 때문에 ‘절대 무리하지 마시라’ 는 당부 말씀을 드렸다”고 했다. 그러면서 “이재명 정부가 지금 굉장히 무도하다. 이 무도한 정권의 오만함을 종식하기 위해서 이렇게 자기 희생을 보여주는 것에 대한 그 의미가 매우 크다는 말씀드렸다”고 했다.
이어 “이 오만한 정부 폭주를 멈추려면 보수 힘이 강해져야 하는데 그것은 보수가 좀 더 커지는 것으로부터 가능해질 수 있다”며 “보수가 커지는 데 방향이, 초점이 맞춰질 수 있도록 마음을 좀 모아주셨으면 좋겠다는 취지의 말을 건넸다”고 했다.
