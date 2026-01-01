野 임이자 재경위원장 “이혜훈 인사청문회 못열어”

국민의힘 소속 임이자 국회 재정경제기획위원장은 19일로 예정된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회를 진행하지 않겠다는 입장을 밝혔다.
임 위원장은 16일 기자간담회를 열고 “이 후보자의 청문회는 열 필요도 없고, 열 가치도 못 느낀다”며 “검증이 아닌 수사 대상으로, 공직 후보자로 도저히 인정할 수 없다”고 밝혔다. 이어 “그토록 훌륭한 인재라고 생각한다면 국회를 지르밟고 지고 가든, 이고 가든, 꽃가마를 태우든 하라”라고 목소리를 높였다. 국회법에 따르면 재적위원 4분의 1 이상이 요구하면 상임위가 열릴 수 있지만 임 위원장은 더불어민주당이 요구해도 열지 않겠다는 입장이다.
다만 위원장이 의사 진행을 거부할 경우 상임위 간사가 위원장 직무를 대신할 수 있는 규정이 국회법에 있는 만큼, 민주당이 청문회를 강행할 가능성도 거론된다. 민주당 측은 “감정적으로 대응할 게 아니라 책임있게 검증하는 자세를 보여야 할 것”이라며 “정상적으로 개최할 것을 강력히 촉구한다”고 했다.
