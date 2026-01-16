李, 여야 지도부 오찬서 “파란색만 비치면 빨간색 섭섭…국민통합 도와달라”

국민의힘은 불참…李 “오늘 빨간색이 안보인다”
李 외교·안보 등 국익 위한 초당적 협력 당부
“광역도시 탄생하면 경쟁에 유리”…행정통합 강조
쿠팡·홈플러스·한국GM 사태 해결도 협력키로
이재명 대통령이 16일 여야 지도부를 청와대로 초청해 오찬을 함께하며 국익을 위한 초당적 협력을 당부했다. 이 대통령은 “대통령은 민주당 대표가 아니다”라며 “국익을 위해 대외관계나 국가안보 문제에 대해서는 가급적 힘을 모아달라”고 했다.
이 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 열린 정당 지도부 오찬 간담회에서 “대통령은 더불어민주당 당적을 갖고 있긴 해도 전 국민을 대표해야 하는 위치에 있기 때문에 파란색이기 위해서 반드시 노력해선 안 된다”며 “입장이 다양하긴 하지만 야당 대표 여러분께서도 국민 통합을 위해 많이 배려해 주시고 도와주시면 감사하겠다”고 말했다.
국정 운영에서 성과를 내기 위해선 국민 통합이 전제돼야 한다는 게 이 대통령의 생각으로 이를 위해 정치권에도 국정 전반에 대한 협력을 당부한 것으로 보인다.
이 대통령은 “다양성을 우리가 최대한 보장을 해드려야 한다”며 “세상은 빨간색, 파란색, 오렌지색, 노란색 다양하게 있는데 대통령이 한쪽 색만 비쳐서야 되겠느냐. 그럼 빨간색이 섭섭하지 않겠느냐”고 했다.
이어 최근 중국·일본 순방 성과를 공유하며 “중국, 일본을 방문하고 보니 대한민국의 위상이 정말로 많이 바뀌었다는 생각이 들었다”며 “소위 국익이라고 하는 국가적 이익이나 국민 전체의 대외적 위상 등을 고려하면 대외적 관계에서는 가급적 함께 힘을 모아가야 되겠다”고 말했다.
이 대통령은 야당 지도부를 향해 “대외관계, 국가안보나 외교상의 문제에 대해서는 가급적 힘을 모아주십사 하는 부탁을 다시 한번 드리고 싶다”며 재차 여야 협력을 요청했다.
수도권 일극 체제 극복을 위한 행정통합과 균형발전 문제도 언급했다. 이 대통령은 “수도권 일극 체제 때문에 주택 문제, 산업 배치 문제뿐만 아니라 특히 최근 현실적으로 전기 문제가 당장의 제약 요인으로 다가온다”며 “수도권 일극 체제 극복을 위한 지방분권, 균형발전 문제에 앞으로 더 관심을 가져주시고 가능한 협력 방안이 있다면 힘을 모아주시길 부탁드린다”고 말했다.
이 대통령은 “광역도시들이 탄생하면 국제적 경쟁에서도 유리하고 지역 균형발전에서도 큰 계기가 될 수 있다”며 “지역 통합을 하면 자치와 분권을 강화한다는 측면에서 재정적 측면에서든, 권한 배분의 문제, 산업 배치, 공공기관 이전 등에서 최대한 인센티브를 보장하려 한다”고 설명했다.
아울러 “한겨울이긴 한데 야당 대표님들을 뵈니까 진짜 봄이 오는가 싶다”고 인사를 건넨 뒤 “정치라고 하는 것도 국민들에게 희망을 만들어드려야 되는데 가끔씩은 우리 국민들이 오히려 정치와 국가를 걱정하는 일들이 벌어지기도 한다”고 했다.
이날 간담회에는 더불어민주당과 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 6개 정당 지도부가 참석했다. 제1야당인 국민의힘은 불참했다. 개혁신당의 경우 해외 출장 중인 이준석 대표를 제외하고 천하람 원내대표만 참석했다.
이 대통령은 모두발언 중 “오늘 빨간색이 안 보인다”며 국민의힘 지도부가 불참한 것을 우회적으로 언급하기도 했다.
정청래 민주당 대표는 국익을 위해 외교에는 초당적 협력이 필요하다고 강조했다.
정 대표는 “우리나라는 수출로 먹고사는 나라이기 때문에 대외경제 의존성이 큰 경제구조를 갖고 있다. 그만큼 외교가 어느 나라보다 중요한데 트럼프 대통령과 시진핑 주석과 어깨를 당당히 하는 이 대통령의 외교 역량에 많은 국민들은 박수를 보내고 있다”고 했다.
그러면서 “대통령의 외교 능력이 더 충분히 발휘돼서 대한민국의 위상을 높이고 대한민국 국가 브랜드가 수출경제로 선순환하는 역할을 앞으로도 충분히 해주시기 바란다”며 “외교의 최종목표가 국익 추구라고 하는데, 외교는 그야말로 여기 계신 모든 정당에서 함께 초당적으로 협력하고 노력해 주셨으면 고맙겠다”고 재차 언급했다.
조국 조국혁신당 대표는 검찰개혁을 확실히 마무리해달라고 밝혔다. 그는 “검찰 개혁이 제대로 마무리되기를 바라고 있다”며 “검찰 개혁을 추구하는 정당이 국회에서 다수를 차지하게 되었기 때문에 천재일우의 시간이라고 본다. 확실하게 결말지었으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다”고 했다.
이어 “6월 지방 선거에서 여야 사이에 이견이 없는 지방 분권, 지역 균형 발전 조항을 헌법 1조에 넣는 원포인트 개헌은 어떨까 싶다”며 “원포인트 개헌을 할 때 여야 이견이 없는 헌법 전문 개정, 5·18 광주 민주화 운동, 부마 민주 항쟁 부분들도 얼마든지 원포인트 개헌을 할 수 있지 않느냐”고 제안했다.
김재연 진보당 대표는 “정치 개혁을 이룰 때가 됐다”며 “선거 제도를 바꾸는 것이 권력을 잡는 것보다 훨씬 큰 정치 발전을 가져온다고 하셨던 고 노무현 대통령의 말씀처럼 이번 지방 선거 전 민주 정치 발전의 뜻을 함께하는 모든 정당이 역사적 책임감을 안고 정치 개혁의 소명을 다했으면 한다”고 강조했다.
김 대표는 또 한국 GM의 집단 해고 사례를 언급하며 “노조를 결성했다는 이유로 일터에서 쫓겨난 노동자들이 고용노동부의 역할을 기다리며 한 달 겨울 농성을 이어가고 있다”며 정부의 개입을 요청했다.
천하람 개혁신당 원내대표는 2차 통합특검법에 대해 재의요구권(거부권)을 행사해달라고 요구했다. 천 대표는 2차 종합특검법안을 반대하는 19시간의 필리버스터(무제한 토론)를 끝내고 이날 오찬에 참석했다.
그는 “당연히 3대 특검에서 부족한 수사들이 있다면 해야겠지만 3대 특검법에 보면 그 부분들은 경찰 국가수사본부로 다 인계가 되도록 되어 있고 실제로 인계가 되어서 지금 국가수사본부가 담당하고 있다”며 “사실 특검은 여당의 무기는 아니다. 대통령 지휘하에 있는 경찰과 국가수사본부를 믿고 사건을 맡겨주시면 경찰로서도 특수 수사 역량을 이번 기회에 한 단계 업그레이드시키는 좋은 계기가 될 수 있다”고 주장했다.
통일교 정치자금 수수 의혹과 민주당 공천헌금 의혹 특검 수용도 촉구했다. 천 원내대표는 “여야 가릴 것 없이 통일교 특검과 지방선거를 앞두고 ‘돈 공천’ 관련한 특검은 여당이나 대통령과 가까운 분을 포함해서 수사 대상이 될 수 있다”며 “특검이 내가 쓰는 칼뿐이 아니라 공정한 수단이라는 것을 대통령께서 보여주신다면 대한민국 대통령제와 정치 역사에 성취와 진보가 될 것”이라고 했다.
이날 모임에선 쿠팡·홈플러스·한국GM 사태 등을 논의했고 이를 해결하기 위해 초당적 협력이 필요하든 데 의견을 같이했다고 청와대는 덧붙였다.
