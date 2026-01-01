김병기 “즉시 재심 청구하겠다”…정청래, 비상징계 발동 가능

김병기 전 더불어민주당 원내대표가 윤리심판원의 제명 처분에 대해 “즉시 재심을 청구하겠다”고 즉각 밝혔다.
김 전 원내대표는 13일 자신의 페이스북에 글을 올려 “즉시 재심을 청구하겠다. 의혹이 사실이 될 수는 없다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “한 달만 기다려달라는 요청이 그렇게 어려웠습니까? 이토록 잔인한 이유가 뭡니까?”라고 밝혔다.
앞서 약 1시간 전인 12일 민주당 윤리심판원은 김 전 원내대표에 대해 최고 수위 징계인 제명 처분을 의결했다고 발표했다. 김 전 원내대표가 원내대표직에서 사퇴한 지 13일 만이다. 한동수 윤리심판원장은 회의 직후 “징계시효의 완성 여부, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 제명 처분을 의결했다”고 밝혔다.
김 전 원내대표는 민주당에서 제명된 강선우 의원이 김경 시의원으로부터 1억 원의 공천 헌금을 받은 사실을 알고도 묵인한 의혹을 비롯해 가족 특혜 및 갑질 등의 의혹을 받고 있다. 이날 윤리심판원 회의에서 김 전 원내대표는 13개 의혹 중 11개 의혹이 당규상 징계시효인 3년이 지났다고 주장했지만, 윤리심판원은 제명에 해당하는 사유라고 판단했다.
다만 김 전 원내대표가 제명에 대해 재심을 청구하더라도, 정청래 대표가 당 대표 직권으로 비상징계를 발동할 수 있다. 이 경우 최고위원회 의결로 제명을 결정해 의원총회에서 의결할 수 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
