‘강선우 1억’ 의혹 김경, 오늘 오후 귀국…항공편 앞당겨

ⓒ뉴시스

김 시의원은 최근 변호인을 통해 서울경찰청 공공범죄수사대에 ‘강 의원 측에 1억 원을 전달했고, 이후 돌려받았다’는 취지의 자술서를 제출한 것으로 파악됐다. 그간 강 의원은 공천 헌금 의혹과 관련해 “현금 전달 사실을 인지한 즉시 반환을 지시했다”고 주장했는데, 김 시의원 역시 자술서를 통해 같은 주장을 편 것이다. 이를 두고 정치권 안팎에서는 “김 시의원이 해외에 머무르며 강 의원 측과 진술을 조율한 것 아니냐”는 의혹도 제기됐다.