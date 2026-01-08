국힘 윤리위원장 “법적 책임뿐 아니라 윤리·정치적 책임도 판단”

윤민우 국민의힘 신임 중앙윤리위원장은 8일 “행위의 법적 책임뿐만 아니라 윤리적 책임 및 그 윤리적 책임으로부터 파생되는 직업윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라고 밝혔다. 새 윤리위는 9일 한동훈 전 대표가 연루된, 이른바 ‘당원 게시판’ 사건에 대한 징계 안건 등을 논의할 예정이다.
윤 위원장은 이날 입장문을 내고 “윤리위원장 직을 맡게 된 가장 큰 이유는 이것이 마치 포화 속으로 걸어 들어가는 것이기 때문이다. 윤리위원장의 직책은 어떤 경우든 한쪽의 비난을 받게 되는 운명을 피할 수 없으며, 최악의 경우에는 양쪽 모두의 비난을 한 몸에 받게 될 것이다. 그럼에도 불구하고 의미 있는 임무가 될 것으로 생각되어 위원장에 취임하게 됐다. 저의 양심과 명예와 전문가적 온전성을 걸고 성실히 제안된 직책을 수행할 것을 약속한다”고 했다.
이어 “절차적 정당성과 공정성, 그리고 결정의 독립성을 확보하기 위해 노력할 것”이라며 “윤리위에 제출된 자료에 근거해서 사실과 증거만을 기반으로 결정을 도출하겠다”고 덧붙였다. 또 “윤리위는 행위에 대한 판단에 집중할 것이다. 처벌과 보상은 그 사람이 누구인지 여부를 따지지 않으며, 그 사람의 행위에 대해 저울질하는 것이어야 한다”고 강조했다.
또 그는 “윤리위는 행위의 법적 책임뿐만 아니라 윤리적 책임 및 그 윤리적 책임으로부터 파생되는 직업윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라며 “통상적으로 윤리적 책임은 정치적 책임과 법적 책임을 포함하지만, 그보다 더 넓은 범위의 여러 윤리적 문제 행동들도 함께 포함한다. 정당의 구성원은 특정 정당의 구성원으로서 요구되는 윤리, 특히 직업윤리로서 정치적 활동을 함에 있어 직책, 직분, 직위에 따라 요구되는 책임이 따른다”고 했다.
앞서 국민의힘은 5일 윤리위가 호선(互選·어떤 조직의 구성원들이 서로 투표하여 그 조직 구성원 가운데에서 어떠한 사람을 뽑는 것)을 통해 윤 위원장을 새 윤리위원장으로 선출했다고 밝혔다. 그동안 윤리위원장은 당 대표가 지명하는 방식이었다. 국민의힘은 8일 중앙윤리위원회에서 윤 위원장의 임명 절차를 마쳤다.
윤 위원장은 국가정보원 특별보좌관, 방첩사 자문위원 등을 지냈다. 당내에선 윤 위원장이 여론조작 의혹 등을 집중적으로 제기해 온 인물인 만큼 한 전 대표의 ‘당원 게시판 사건’을 징계하기 위한 인선이란 분석이 나왔다. 친한계는 “김건희 여사를 옹호하는 시각을 보여 온 인사”라며 윤 위원장에 대한 인선 철회를 요구했다.
