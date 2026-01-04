외교부 “베네수엘라 국민 의사 존중돼야…대화 통한 안정 희망”

외교부는 4일 도널드 트럼프 2기 미국 행정부의 베네수엘라 공급 사태에 대해 “대화를 통해 베네수엘라 상황이 조속히 안정되기를 희망한다”고 밝혔다.
외교부는 이날 성명을 통해 “정부는 최근 베네수엘라 상황을 예의주시하고 있다”며 이같이 밝혔다.
외교부는 “정부는 역내 긴장을 완화하기 위해 모든 당사자들이 최대한의 노력을 기울일 것을 촉구한다”며 “베네수엘라 국민들의 의사가 존중되는 가운데 민주주의가 회복되고 대화를 통해 베네수엘라 상황이 조속히 안정되기를 희망한다”고 했다. 이어 “베네수엘라에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다”고도 했다.
앞서 이재명 대통령이 전날 미국의 베네수엘라 공습 관련해 외교부 등 관계당국에 교민 보호를 지시했다. 청와대 대변인실은 이날 “이 대통령이 베네수엘라에서 발생한 폭발 사태에 대한 보고를 받고 철저한 교민 보호와 상황 악화에 대비한 치밀한 철수계획 수립을 지시했다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 또 필요시 이러한 계획이 신속히 집행될 수 있도록 만반의 준비를 할 것을 당부했다. 청와대는 “외교부가 사태 발생 후 즉시 재외국민보호대책반을 가동하고 현지 공관과 함께 교민 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다”고 했다.
한편 청와대에 따르면 베네수엘라에 체류 중인 우리 국민은 70여 명이다. 베네수엘라의 수도 카라카스에는 50여 명이 체류 중이다. 현재까지 이들에 대한 피해는 접수되지 않았다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
