李, 순직 공직자 유족 만나 “특별한 희생에 특별한 예우-보상할 것”

이 대통령은 26일 용산 대통령실에서 열린 위험직무 순직 유가족 초청 오찬에서 이렇게 말했다.이 대통령은 “국가 구성원들의 더 나은 삶과 안전, 생명을 위한 희생에 대해서는 우리 공동체 모두가 특별한 관심과 애정으로 특별한 희생에 상응하는 예우와 보상을 해야 한다”며 “그것이 국가의 책무이며 숭고한 희생에 대한 보답”이라고 했다.그러면서 “때로는 뜨겁게 타오르는 불길 속으로, 때로는 거칠게 일렁이는 파도 속으로, 때로는 밤낮 없는 격무의 현장에서 맡은 바 소임을 다하기 위해 망설임 없이 나선 분들이 있었다”며 “단순한 직무 수행을 넘어선 고귀한 헌신 덕분에 오늘날 우리 대한민국 모든 국민이 평온한 일상을 누리고 있다”고 했다.이 대통령은 “생전에는 언제나 (순직 공직자들의) 건강한 복귀를 바라며 불안을 견디고 묵묵히 기다리고 인내하셨을 것”이라며 “사랑하는 가족을 떠나보낸 후에는 감히 헤아리기 어려운 슬픔에 가슴 아프셨을 것“이라고 했다.