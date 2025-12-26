군수공장 찾은 김정은 “미사일·포탄 생산이 가장 중요”

신규 군수공장 설립 계획도 밝혀
김정은 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장이 중요 군수공업 기업소들을 방문해 미사일과 포탄 생산 실태를 점검하고, 군수공업 현대화와 생산 능력 확대를 주문했다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 26일 김 총비서가 중요 군수공업 기업소들을 현지지도하며 4분기 미사일 및 포탄 생산 실태와 2025년도 생산 부문 실적을 보고받았다고 보도했다.
이날 현지지도에는 조춘룡 노동당 군수공업 담당 비서, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 장창하 미사일총국장을 비롯해 국방과학연구 부문 간부들과 군수공업 기업소 책임자들이 동행했다.
김 총비서는 당 제9차 대회를 앞두고 신규 군수공업 기업소 설립과 기존 공장들의 생산 구조 개선 필요성을 강조했다. 그는 “당 제9차 대회가 결정하게 될 새로운 군수공업기업소들을 계획대로 설립하는 것과 함께 현존 공장들의 생산구조도 보다 효율적이고 실용적으로 부단히 갱신하는 등 군수공업의 현대화 수준을 끊임없이 높여나가야 한다”고 밝혔다.
또 2026년도 생산 계획과 관련해 “전망적인 국가 미사일 및 포병 무력 운용 수요에 맞게 생산 계획을 발전 지향적으로 높이고, 연관 생산 기업소들의 기술적 토대를 균형적으로 보강해 총체적인 생산 능력을 확대해야 한다”고 지시했다.
김 총비서는 중요 군수공업 기업소들이 당 제8차 대회에서 제시된 5개년 계획의 마지막 해인 2025년도에 시달된 생산 계획을 성과적으로 완수했다며, 국방력 발전 계획 수행에서 핵심적인 기여를 했다고 평가했다.
아울러 “전쟁 억제력을 제고하는 데서 특히 미사일 및 포탄생산 부문이 제일 중요한 위치에 있다”며 “미사일총국과 제2경제위원회 해당 총국에서는 앞으로 우리 당 제9차 대회가 새롭게 제시하는 현대화 및 생산계획 목표들을 무조건 접수하고 책임지고 관철할 수 있게 철저한 준비를 갖춰야 한다”고 주문했다.
김 총비서는 이날 당 제9차 대회에 제출될 중요 군수공업 기업소들의 현대화 계획 문건 초안도 비준한 것으로 전해졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
