한미 원자력협력 TF 정부대표에 임갑수 주루마니아 대사 임명

한미 원자력 협정 개정·조정 문제를 논의할 정부 대표로 임갑수 주루마니아 대사가 임명됐다.
23일 외교부 당국자에 따르면 외교부는 전날 임 대사를 한미 원자력협력 태스크포스(TF) 정부 대표로 임명했다.
임 대사는 향후 출범할 한미 원자력협력 TF를 총괄하며, 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 문제를 포함한 대미 협상의 실무 조율과 전략 수립을 담당하게 된다.
임 대사는 외교부 군축·비확산과, 국제원자력기구(IAEA) 비확산전문관 등 핵·원자력 관련 요직을 두루 역임한 인물로, 외교부 내에서 손꼽히는 원자력·비확산 전문가로 평가된다. 외교부 당국자는 임 대사에 대해 “비확산·원자력 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖고 있어 앞으로 대미 협상을 원만하게 잘 이끌어 나갈 것으로 기대하고 있다”고 전했다.
임 대사는 주루마니아 대사 이임 절차를 마친 뒤 내년 1월 초 귀국할 예정으로, 귀국 이후 TF가 정식 발족하면 본격적인 업무에 들어갈 것으로 알려졌다.
다만 TF는 아직 공식 출범 전으로, 현재 구성 작업이 진행 중이다. TF는 외교부를 중심으로 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원 등 관계 부처와 기관이 참여하는 형태가 될 것으로 전해졌다.
현행 한미 원자력 협정은 미국의 사전 동의가 있어야만 20% 미만의 저농축우라늄을 농축할 수 있으며, 사용후핵연료 재처리는 연구 목적에 한해 제한적으로 허용된다. 한국 정부는 협정 개정 또는 조정을 통해 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대를 추진 중이다.
외교부 당국자는 “권한 확대를 어떤 방식으로, 어떤 경로로 할지는 여러 방안을 검토할 수 있다”며 “한미 협정의 틀 안에서 양측 간 협의를 통해 결정해 나갈 사안”이라고 밝혔다.
미국 측 정부 대표는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 외교부 당국자는 “미국 나름대로의 내부 조율 및 행정 절차가 있어 준비 상황을 보면서 어느 정도 갖춰졌다고 판단될 경우 협의를 시작할 것”이라고 했다. 그러면서 “전체적으로는 정상 간 합의 사항 이행을 신속하게 해 나가자는 데 양쪽의 공감대가 형성돼 있다”라고 덧붙였다.
