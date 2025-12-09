우원식, 나경원 필리버스터 도중 정회 선포 “정상적인 토론 안 돼”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 9일 20시 54분

글자크기 설정

우원식 국회의장이 9일 여의도 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원의 필리버스터가 의제와는 상관없이 진행되자 본회의를 정회시켰다. 이후 국민의힘 의원들은 의장실에 항의 방문을 하였다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com
우원식 국회의장이 9일 여의도 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원의 필리버스터가 의제와는 상관없이 진행되자 본회의를 정회시켰다. 이후 국민의힘 의원들은 의장실에 항의 방문을 하였다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com
여야가 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)로 충돌한 가운데, 우원식 국회의장이 국민의힘 나경원 의원의 필리버스터를 강제로 중단했다. 이번 필리버스터 중단은 국회의장과 야당간 국회법 위반을 놓고 발생했다.

우 의장은 이날 본회의가 진행되던 오후 6시 19분경 정회를 선포했다. 국회는 이날 본회의에서 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정안’을 상정했다. 이에 국민의힘은 곧장 필리버스터를 신청했다.

필리버스터 첫 주자로 나선 나경원 의원은 국회 본회의장 연단에 올라서면서부터 우 의장과 충돌을 빚었다. 나 의원이 우 의장에게 인사를 하지 않자 우 의장은 “인사를 안 하냐”며 “인사하라는 법은 없지만 인사를 하고 안 하는 것은 (연단에) 올라오는 사람의 인격 문제”라고 말했다.

나경원 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제16차 본회의에서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 하고 있다. 2025.12.9 뉴스1
나경원 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제16차 본회의에서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 하고 있다. 2025.12.9 뉴스1
필리버스터가 시작된 뒤에도 우 의장과 나 의원은 설전을 이어갔다. 나 의원이 더불어민주당을 겨냥해 “국회의장과 법사위원장을 나눠갖는 관행을 무시하고 입법관행을 무시했다” “의회 독재를 강행하기 시작했다” 등의 발언을 하자 우 의장은 “의제에 대한 발언만 하라”고 했다.

나 의원이 우 의장의 제지에도 계속 발언을 이어가자 우 의장은 결국 나 의원의 마이크를 꺼버렸다. 또 여야 의원들 서로 고성을 주고받으며 소동이 일었다.

이후 나 의원은 마이크가 꺼진 상태에서 발언을 이어갔고, 국민의힘 의원은 나 의원에게 무선 마이크를 전달했다. 이에 우 의장은 “어떻게 본회의장에 무선 마이크까지 갖고 들어올 수 있나. 세상에 그런 법이 어디 있나”라고 지적했다.

나경원 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제16차 본회의에서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 하는 가운데 여야 의원들이 충돌하고 있다. 2025.12.9 뉴스1
나경원 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제16차 본회의에서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 하는 가운데 여야 의원들이 충돌하고 있다. 2025.12.9 뉴스1
그러나 국민의힘 측에서는 과거 민주당 의원도 무선 마이크를 사용한 적이 있다고 반발하기 시작했다. 우 의장과 국민의힘간 충돌이 이어졌고 여야 의원들의 고성도 계속됐다. 결국 우 의장은 “정상적인 토론이 안된다”며 의제 외 발언은 금지한다는 국회법 102조를 언급하며 오후 6시 19분경 정회를 선포했다.

이에 국민의힘 의원들은 국회의장실을 방문해 집단 항의했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 우 의장이 나 의원의 필리버스터를 강제로 중단한 것과 관련해 “국회법을 위반한 위법행위에 대해서는 법적조치가 가능한지 여부를 검토하겠다”고 밝혔다.

우 의장이 마이크를 꺼버린 행위에 대해선 “국회의장의 본회의 진행을 국회의장이 스스로 방해하는 폭거를 저지른 것이라 생각한다“며 ”국회법에 규정돼있는 필리버스터를 완전히 무력화할 수 있다는 점에서 매우 참담한 조치였다“고 주장했다.

#필리버스터 중단#정회 선포#우원식 의장#나경원
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스