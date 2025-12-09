우원식, 나경원 필리버스터 도중 정회 선포 “정상적인 토론 안 돼”

여야가 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)로 충돌한 가운데, 우원식 국회의장이 국민의힘 나경원 의원의 필리버스터를 강제로 중단했다. 이번 필리버스터 중단은 국회의장과 야당간 국회법 위반을 놓고 발생했다.
우 의장은 이날 본회의가 진행되던 오후 6시 19분경 정회를 선포했다. 국회는 이날 본회의에서 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정안’을 상정했다. 이에 국민의힘은 곧장 필리버스터를 신청했다.
필리버스터 첫 주자로 나선 나경원 의원은 국회 본회의장 연단에 올라서면서부터 우 의장과 충돌을 빚었다. 나 의원이 우 의장에게 인사를 하지 않자 우 의장은 “인사를 안 하냐”며 “인사하라는 법은 없지만 인사를 하고 안 하는 것은 (연단에) 올라오는 사람의 인격 문제”라고 말했다.
필리버스터가 시작된 뒤에도 우 의장과 나 의원은 설전을 이어갔다. 나 의원이 더불어민주당을 겨냥해 “국회의장과 법사위원장을 나눠갖는 관행을 무시하고 입법관행을 무시했다” “의회 독재를 강행하기 시작했다” 등의 발언을 하자 우 의장은 “의제에 대한 발언만 하라”고 했다.
나 의원이 우 의장의 제지에도 계속 발언을 이어가자 우 의장은 결국 나 의원의 마이크를 꺼버렸다. 또 여야 의원들 서로 고성을 주고받으며 소동이 일었다.
이후 나 의원은 마이크가 꺼진 상태에서 발언을 이어갔고, 국민의힘 의원은 나 의원에게 무선 마이크를 전달했다. 이에 우 의장은 “어떻게 본회의장에 무선 마이크까지 갖고 들어올 수 있나. 세상에 그런 법이 어디 있나”라고 지적했다.
그러나 국민의힘 측에서는 과거 민주당 의원도 무선 마이크를 사용한 적이 있다고 반발하기 시작했다. 우 의장과 국민의힘간 충돌이 이어졌고 여야 의원들의 고성도 계속됐다. 결국 우 의장은 “정상적인 토론이 안된다”며 의제 외 발언은 금지한다는 국회법 102조를 언급하며 오후 6시 19분경 정회를 선포했다.
이에 국민의힘 의원들은 국회의장실을 방문해 집단 항의했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 우 의장이 나 의원의 필리버스터를 강제로 중단한 것과 관련해 “국회법을 위반한 위법행위에 대해서는 법적조치가 가능한지 여부를 검토하겠다”고 밝혔다.
우 의장이 마이크를 꺼버린 행위에 대해선 “국회의장의 본회의 진행을 국회의장이 스스로 방해하는 폭거를 저지른 것이라 생각한다“며 ”국회법에 규정돼있는 필리버스터를 완전히 무력화할 수 있다는 점에서 매우 참담한 조치였다“고 주장했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0