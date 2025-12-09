오세훈 “정원오, 한강버스 긍정 평가…다른 與후보와 차별화”

오세훈 서울시장이 8일(현지시간) 쿠알라룸푸르 복합터널 ‘SMART’를 방문해 현장 관계자와 운영 현황에 대해 이야기 나누고 있다. (서울시 제공) 뉴스1

오 시장은 자신의 경쟁력을 설명하면서 “도시에 대한 비전과 식견이 있기에 도전 정신으로 반드시 성공시키고자 하는 한강버스 같은 사업에 비판 일변도로 일관할 수밖에 없는 민주당에는 한계가 있다”고 했다.