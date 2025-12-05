“美 핵잠 건조역량 부족… 마스가로 협력해야”

국회서 ‘핵잠 방안 토론회’ 개최
이재명 대통령이 3일 핵추진 잠수함(핵잠)의 한국 건조를 다시 한번 강조한 가운데 핵잠 건조 방안 등을 논의하기 위한 토론회가 4일 국회에서 열렸다.
“北 핵잠 개발 견제할 유일 수단”
이날 서울 여의도 국회도서관에서 더불어민주당 부승찬 김영배 김원이 의원 주최로 열린 ‘성공적인 핵추진 잠수함 건조를 위한 토론회’에서 부 의원은 “20여 년 만에 핵잠의 길이 열리는 것 같아 벅차다”며 “다만 연료의 안정적인 확보 문제 등 장애물도 많다”고 말했다.
국내 방산기업 등이 미국의 조선업 부흥을 위한 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’에 1500억 달러를 투자하기로 한 만큼 정부가 이를 활용해 미국에 핵잠 건조를 위한 협력을 제안해야 한다는 의견이 나왔다. 문재인 정부 국가안보실에서 방위산업담당관 등을 지낸 최용선 법무법인 율촌 전문위원은 “마스가와 핵잠은 같이 진행해야 한다”며 “미국은 핵잠 건조 역량 부족 문제가 심각한 만큼 1500억 달러를 미 현지 한화 필리조선소 등에 투자해 미 핵잠의 일반 선체 등에 한해 건조를 하게 하는 방식으로 미국의 핵잠 건조 역량이 확충되도록 협력해야 한다”고 말했다. 마스가로 미국 핵잠 건조를 위한 투자를 추진하는 한편 한국 핵잠은 핵연료 공급 등에 있어 미국 협조를 구해 한국에서 건조하자는 것이다.
해군 잠수함사령관 등을 지낸 정일식 한국기계연구원 국방기술연구센터장은 “북한이 핵잠을 가지고 수중에서 핵타격 능력까지 확보할 경우 우리 입장에선 굉장히 위협적인 북한을 상대해야 하는 것”이라며 “여기에 중국도 수상 전력 증강에 사활을 걸고 있는데, 이에 효과적으로 견제할 수 있는 전력은 핵잠이 유일하다”고 강조했다. 북한은 핵 탑재 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 실은 재래식 잠수함 김군옥영웅함을 공개한 데 이어 핵잠까지 개발하는 움직임을 보이고 있다. 정 센터장은 “정부는 20년 전부터 핵연료를 제외한 나머지 기술은 충분히 마련했다”며 “핵잠은 ‘21세기 차세대 거북선’으로 범부처 협의체를 구성해 건조를 촉진해야 한다”고 강조했다.
손효주 기자 hjson@donga.com
