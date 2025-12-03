대통령실 “李, 위해 우려로 내란종식 시민대행진 불참”

이재명 대통령이 3일 국회 앞에서 예정됐던 비상계엄 1년 시민 대행진 행사에 참석하려다 위해를 우려해 불참한다고 밝혔다.
대통령실은 이날 “이 대통령은 당초 오늘 오후 7시에 개최되는 ‘12.3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에 참여하려 했으나, 위해 우려 등 경호 사정으로 최종 불참을 결정했다”고 밝혔다.
앞서 이 대통령은 이날 오후 국회 앞에서 내란종식·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회와 더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당이 공동 주최하는 해당 행사에 참석할 계획이었다.
김남준 대통령실 대변인은 전날 브리핑에서 “현장에 나가기로 결정한 배경에는 위대한 국민에 대한 감사를 당시 현장에서 직접 드리는 것이 여러모로 의미가 있겠다는 판단에서 이뤄졌다”고 밝혔지만, 결국 경호 상의 문제를 고려해 최종 불참을 결정하게 됐다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0