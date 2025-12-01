與, 오세훈 기소에 “5선 헛꿈 꾸지 말고 시장 사퇴하라”

더불어민주당 3대특검종합대응특별위원회 의원들은 1일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장을 향해 “5선 헛꿈 꾸지 말고 시장직에서 즉각 물러나라”고 촉구했다.
민주당 3대 특검 종합대응특위는 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “무엇보다 공명정대해야 할 선거에서 불법적인 수단을 동원한 범죄행각에 참담함을 금할 수 없다”며 이같이 밝혔다.
앞서 김건희 특검(특별검사 민중기)은 이날 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨를 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치 브로커 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 받아보고 후원자인 김 씨에게 조사 비용 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다.
특위는 “오 시장은 명태균 여론조사 비용 대납 의혹의 최종 설계자였다“면서 “특검은 공소사실에 오 시장이 명태균에게 ‘서울시장 보궐선거 여론조사’를 해달라는 취지로 부탁했다고 적시했다”고 지적했다.
이어 “당시 선거캠프 비서실장이었던 강 전 정무부시장에게 명태균과 상의해 여론조사를 진행해달라는 취지로 지시하고, 김 씨에게 여론조사 비용을 지원해달라는 취지로 요청한 사실도 함께 담겼다”고 했다. 그러면서 “자신의 당선을 위해 여론조사를 지시하고, 비용 대납을 요청한 불법자금 역학관계가 만천하에 드러난 것”이라고 강조했다.
아울러 공소사실에는 오 시장의 범죄 혐의를 뒷받침하는 구체적인 정황도 함께 적시됐다고 했다.
이들은 “명태균은 오 시장 부탁에 따라 2021년 1월부터 2월까지 열 번에 걸쳐 공표 또는 비공표 여론조사를 진행하고, 강 씨는 명태균과 설문지를 주고받으며 여론조사 진행을 상의했다고 한다”며 “김 씨가 같은 해 2월부터 3월까지 다섯 차례에 걸쳐 여론조사 비용 명목으로 3300만 원을 지급한 사실도 적시됐다. 사실이라면 명백한 정치자금법 위반”이라고 말했다.
그간 오 시장이 관련 혐의를 부인해 왔다는 점도 거론하면서 “참으로 후안무치하다”고 비판했다. 그러면서 “특검의 기소 혐의가 사실이라면, 애당초 불법 여론조사로 시민을 기만하고 당선된 오 시장은 선거 출마는커녕 시장 자격조차 없다”고 꼬집었다.
이들은 “천만 서울시민을 기만한 죗값을 치르는 것이 오 시장에게 남은 마지막 도리”라며 “특검은 끝까지 죄를 추적하여 상응하는 법적 책임을 묻길 바란다. 더불어민주당 3대특검종합대응특별위원회는 사법정의가 구현되는 날까지 흔들림 없이 역할을 다할 것”이라고 덧붙였다.
댓글 0